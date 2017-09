Stalker trekt bikini van buurvrouw naar beneden terwijl ze in haar tuin zont

Mechelen - De 58-jarige man uit Lier begon zijn buurvrouw te stalken kort nadat hij naast haar was komen wonen. Eerst konden de twee het goed met elkaar vinden maar toen duidelijk werd dat de vrouw geen gevoelens voor hem koesterde, begon hij haar te stalken. De man viel de dame constant lastig: hij achtervolgde haar, stuurde berichten, kwam op de deur kloppen, reageerde extreem jaloers en het kwam zelfs tot slagen en verwondingen wanneer hij haar vastgreep en zij poogde te ontsnappen. In de zomer van 2011 trok hij de vrouw haar bikini naar beneden toen zij in de tuin aan het zonnen was. Minstens zes jaar lang teisterde hij het leven van zijn buurvrouw.

Verhuisd

De vrouw verhuisde, vroeg en kreeg een contactverbod maar de man achterhaalde haar nieuwe adres en de feiten gingen gewoon verder. De man gaf de feiten toe toen hij dacht dat er bewijsmateriaal op film tegen hem bestond maar trok zijn bekentenis later weer in toen duidelijk werd dat er geen videobeelden waren.

Het parket vordert 3 jaar en 1.200 euro voor de feiten, al dan niet met uitstel mits zeer strenge voorwaarden.

De collegiale rechters trokken zich even terug en besloten om de man door een gerechtspsychiater te laten onderzoeken. “Het is belangrijk dat wij weten hoe zijn geestestoestand is”, aldus rechter Jessica Bourlet.

Suïcidaal gedrag

Het slachtoffer is zwaar onder de indruk van de feiten. “Mijn cliënte heeft een ernstig trauma, ze durft haar huis niet meer uit. Ze vertoont suïcidaal gedrag en staat doodsangsten uit door de gebeurtenissen”, aldus haar advocaat. “Als hij nuchter is, is hij doodnormaal, maar als hij gedronken heeft, laat hij mij niet gerust. Ik wil dat dit stopt”, voegde de vrouw er zelf aan toe. Ze vroeg 7.750 euro schadevergoeding.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan contact opnemen met de Zelfmoordlijn op 1813.