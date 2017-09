Kritiek op Neymar: “Zo zal hij nooit het niveau van Messi halen”

PSG begon uitstekend aan zijn Champions League-campagne door in de groep van Anderlecht met 0-5 te gaan winnen op het veld van Celtic Glasgow. Neymar tekende voor een goal en een assist, maar stal vooral na de match de show door geen hand te willen geven aan rechtstreekse tegenstander Anthony Ralston. Dat levert hem nu kritiek op.

De jonge Celtic-verdediger ging tijdens de wedstrijd een paar keer fors door op de duurste transfer aller tijden. Toen de Braziliaan geel kreeg voor een duik, lachte Ralston recht in het gezicht uit. Neymar zei iets terug maar keek naar het scorebord en gaf met drie vingers subtiel de tussenstand weer.

“Als hij zo wil doen, is dat goed voor mij”, reageerde Ralston achteraf. “Het kan me niet schelen. ik ga e rmijn slaap niet voor laten. Ik was niet bang voor hem.Ik wist gewoon dat ik mijn normale spel moest spelen. Ik heb me ook niet anders voorbereid om tegen Neymar te spelen, het is gewoon een andere man op het veld waar je tegen speelt. Ik zet hem niet op een voetstuk.”

Ralston krijgt nu bijval van zijn ploeggenoot Mikael Lustig, die overigens een eigen doelpunt scoorde in de nederlaag op Celtic Park. “Het was het bekende liedje bij Neymar”, aldus Lustig. “Hij is een fantastische voetballer maar er is ook een keerzijde. Die dingen zullen we blijven zien. Als hij zo goed en geliefd als Lionel Messi wil worden, zal hij daar toch mee moeten stoppen.”

“Anthony speelde gewoon goed. Tegen misschien wel de moeilijkst te verdedigen speler van de wereld”, besloot de 30-jarige Zweedse verdediger.

Neymar denkt niet aan Gouden Bal

De Braziliaan zelf lag er achteraf niet zo van wakker. Net zoals hij niet wakker ligt van de Gouden Bal. “Daar denk ik niet aan”, aldus Neymar. “Het is belangrijk om te denken aan wat goed is voor het team en de club. We hebben een goede kans om de Champions League te winnen.”

“Kylian Mbappé en Edinson Cavani zijn geweldige spelers. We leren elkaar steeds beter kennen. Het is dan ook makkelijk om met intelligente spelers te voetballen. We begrijpen elkaar nog niet altijd qua bewegingen en loopactie, maar we worden stap voor stap beter. Mbappé is nu al super maar hij gaat nog veel beter worden”, besloot Neymar.