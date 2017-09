EA Sports deelt vijf sterren uit voor “skills” op FIFA 18: twee Belgen halen de lijst met één onverklaarbare afwezige

Op 29 september ligt de voetbalgame FIFA 18 in de rekken, de nieuwste versie van het hyperpopulaire spel van EA Sports. De scores van individuele spelers werden intussen uitgedeeld maar donderdag pakten de ontwikkelaars ook uit met de vijf sterren voor “skills”. Daarvoor komen volgens EA Sports 39 spelers in aanmerking.

De grote namen die op FIFA beschikken over de beste techniek zijn weinig verrassend te noemen. Zo kregen Cristiano Ronaldo, Neymar, Angel Di Maria, Paul Pogba en Franck Ribéry allemaal vijf sterren. Uiteraard viel ook Lionel Messi... Wacht even. Volgens EA Sports verdient Messi geen vijf sterren voor zijn skills. Van een onverklaarbare verrassing gesproken!

Nog bekende namen die deze eer wél te beurt viel: Douglas Costa, Ricardo Quaresma, Hatem Ben Arfa, Juan Cuadrado, Nani, Riyad Mahrez, Thiago Alcantara, Ousmane Dembélé en Stephan El Shaarawy.

Tussen de lijst met 39 namen zien we ook twee Belgen staan. De eerste is niet zo’n verrassing: Charly Musonda, dribbelkont van Chelsea en de Belgische beloftenploeg. De tweede hadden we veel minder verwacht. Dat is namelijk Benson Manuel, door Racing Genk deze zomer weggehaald bij Lierse. Nog een opvallende naam is die van Jordan Botaka, speler van STVV.

De overige namen: Yannick Bolasie (Everton), Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund), Gelson Martins (Sporting), Vincent Aboubakar (Porto), Oussama Assaidi (Twente), Aiden McGeady (Sunderland), Matheus Pereira (Bordeaux), Ricardo Kishna (ADO Den Haag), Sofiane Boufal (Southampton), Marlos (Shakhtar), Edison Flores (Aalborg), Vitinho (CSKA Moskou), Alexandru Maxim (Mainz), Mohamed Elyounoussi (Basel), Giorgi Chanturia (Ural), Carlos Villanueva (Ittihad), Thabo Rakhale (Orlando Pirates), Matias Fernandez (Necaxa), Ilsinho (Philadelphia Union), Ignacio Piatti (Montreal Impact), Shikabala (Al-Raed), Elton Jose Xavier Gomes (Al-Qadisiyah)