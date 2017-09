Met een knipoog naar de eighties! Dit zijn de trendkleuren voor jouw interieur dit najaar

De interieurs uit de jaren tachtig zijn meer dan ooit een onuitputtelijke inspiratiebron voor interieurontwerpers. Nadat ze de typische geometrische vormen uit 'the eighties' succesvol in ons interieur herintroduceerden, volgt nu ook het kleurenpalet uit dat vervlogen decennium. Opgepast! Anno 2017 worden deze kleuren in tegenstelling tot toen niet met elkaar gematcht.

Pastels zijn onlosmakelijk met de jaren tachtig verbonden en waren enkele jaren geleden ook al een tijdje terug van weggeweest. Dit najaar is vooral pastelgroen een trendkleur. (Foto's: roomfortuesday.com/ myscandinavianhome.blogspot.be/ apartmenttherapy.com/ mommodesign.com)

Bordeauxrood domineerde het voorbije winterseizoen voornamelijk de catwalks en maakte ook een allereerste voorzichtige intrede in de interieurwinkels. Nu laten interieurontwerpers alle voorzichtigheid varen en verovert de kleur elk ruimte van het huis. Overigens erg mooi in combinatie met millennial roze, die andere trendkleur van het moment. (Foto's: homedeco.nl/ by-form.net/ jenniferkoper.com)

Zalmroze was waarschijnlijk dé belangrijkste trendkleur in de jaren tachtig. Tegenwoordig krijgt de kleur, die overigens al enkele seizoenen nadrukkelijk in het interieurbeeld aanwezig is, de iets modieuzere naam Millennial Pink. (Foto's: thedesignchaser.com/ hadleycourt.com/ chapterfriday.com/ thedecorista.com)

Ben je een grotere fan van iets hardere kleuren? Geen probleem! Ook daar hebben de eighties een kantklare oplossing voor: ultramarijn blauw. Beter bekend als Klein blauw. De bekende kunstenaar Yves Klein patenteerde de kleur ultramarijn blauw immers als International Klein Blue (IKB). (Foto's: thedesignfiles.net/ wendyviel.blogspot.nl/ remodelista.com/ elledecor.com)

Terwijl okergele en mosterdgele tinten de voorbije seizoenen vooral populair waren, lijkt het tij dit najaar gekeerd. Felgeel is nu populairder dan ooit en sluit zo de rangen van de kleuren geïnspireerd op de jaren tachtig af. (Foto's: dhondtinterieur.be/ makeover.nl/ seasonsincolour.com)