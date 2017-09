Champions League-debutant Lukaku kan verkozen worden tot speler van de week, maar de concurrentie is fors

Romelu Lukaku maakte dinsdag zijn debuut in de Champions League en deed meteen de netten trillen voor Manchester United. Het leverde zijn club een 3-0 zege op tegen FC Basel. Onze landgenoot werd daardoor meteen genomineerd voor de prijs van speler van de week.

Lukaku is één van de acht spelers die de individuele eer in de wacht kan slepen voor zijn prestaties tijdens de eerste speeldag in de groepsfase van het kampioenenbal. De andere genomineerden zijn: Cristiano Ronaldo (Real), Harry Kane (Tottenham), Mohamed Salah (Liverpool), Taison (Shakhtar ) Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG) en James Rodriguez (Bayern).

Stemmen kan op de website van de UEFA.