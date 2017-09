AC Milan zoekt eerherstel, eerste schooldag voor Arsenal: hiernaar moet u vanavond kijken in de Europa League

Zulte Waregem ontvangt Nice in het Regenboogstadion, maar daarnaast staan er vanavond nog 23 (!) wedstrijden op het programma in de Europa League. Om het kaf van het koren te scheiden, lichten wij graag de vijf wedstrijden voor u uit die u vanavond in de gaten moet houden. Zo gaat het vernieuwde en razend ambitieuze AC Milan op zoek naar eerherstel, terwijl Arsenal voor een debuut staat in de Europa League.

Patrick Cutrone Foto: Photo News

Voorwas het deze zomer menens. De topclub van weleer was een plaats in de Italiaanse middenmoot beu en had dankzij de nieuwe Chinese eigenaars een transferbudget om ‘u’ tegen te zeggen deze zomer. Het gaf zo’n 200 miljoen euro uit aan tien nieuwe spelers... maar de mayonaise pakt nog niet. Meer zelfs, in de nieuwe peperdure kern kent... Patrick Cutrone de beste competitiestart. De 19-jarige jeugdspeler kreeg en greep zijn kans en scoorde al tweemaal.

Het loopt nog niet zoals het zou moeten bij Milan, en dat bleek afgelopen weekend. AC Milan verloor met duidelijke 4-1 cijfers op bezoek bij Lazio Roma, waar een onhoudbare Immobile een hattrick scoorde. De Rossoneri zijn vanavond dan ook op zoek naar eerherstel op het veld van Austria Wien. Ook op het Europese toneel, de laatste Europese campagne van Milan dateert al van 2014, toen het de groepsfase van de Champions League wel overleefde maar vervolgens verloor van Atlético Madrid.

Foto: Photo News

We zijn september, ook voor Arsenal is het een terugkeer naar de schoolbanken. Niet in de vertrouwde omgeving van de Champions League, Arsenal verzamelde voor het eerst sinds 2000 (!) geen ticket voor het kampioenenbal en staat dus voor een eerste schooldag in de onbekende Europa League. Hier geen Barcelona, Juventus of PSG als tegenstander, vanavond ontvangen de Gunners het Duitse FC Köln. Het supporterslegioen van de Duitsers maakte de oversteek naar Londen en zorgde voor een indrukwekkende mars in de straten rond het stadion van Arsenal...

FC Koln have arrived & theyve brought 70% of any atmosphere the emirates will have tonight. pic.twitter.com/wlm9sG1XHg — EmanDaGoon (@EmanDaGoonn) September 14, 2017

Köln staat na drie speeldagen in de Duitse Bundesliga helemaal laatst en kon nog maar één keer scoren. De wedstrijd zou dus geen probleem mogen vormen voor Arsenal, dat echter ook niet de beste competitiestart kende. Wenger lijkt wel enkele basisspelers rust te gunnen, voor Arsenal is de Europa League geen hoofddoel dit seizoen... tenzij het het kunstje van Manchester United kan herhalen.

Foto: Photo News

Onze landgenoot Timothy Castagne komt vanavond in actie bij Atalanta. De Italianen zitten in een aantrekkelijke groep en beginnen in eigen huis tegen het Engelse Everton. Castagne lijkt in de basis te beginnen bij Atalanta, nadat hij de eerste twee wedstrijden op de bank begon. Bij Everton op zijn beurt lijkt het een seizoen te worden zonder Belgen. Romelu Lukaku is natuurlijk vertrokken naar Manchester United, terwijl Kevin Mirallas hoogstens nog mag rekenen op een plaats op de bank bij de Toffees.

Everton wil knallen in de Europa League, de Engelsen gaven deze zomer héél wat geld uit maar het draait voorlopig voor geen meter in de Premier League. Na vier wedstrijden heeft Everton... vier punten. Het verloor zijn laatste twee matchen kansloos van Chelsea en Tottenham. Coach Koeman moet vooral presteren in de Premier League, maar het belangrijkste doel van Everton is een trofee winnen. En dan is de open Europa League altijd een interessante competitie.

Foto: Photo News

De fans van Zulte Waregem kijken ook best met een half oog naar de andere groepswedstrijd in groep K: Vitesse - Lazio. Die wedstrijd wordt ook om 21u05 afgetrapt. Als Waregem niet stunt tegen Nice, is de uitslag in deze wedstrijd ook van belang met het oog op de volgende speeldag. Dan trekt Zulte Waregem naar Lazio, voor een wedstrijd achter gesloten deuren.

Lazio tankte afgelopen weekend heel wat vertrouwen tegen AC Milan en won overtuigend met 4-1. Bij Vitesse vrezen ze dan ook vooral de Italiaanse spits Ciro Immobile, goed voor een hattrick tegen Milan. Vitesse draait echter goed mee in de eigen Eredivisie en staat er na vier speeldagen gedeeld tweede.

Foto: Photo News

Dit moet het jaar worden van Adnan Januzaj. Die zin werd de voorbije seizoenen al vaak uitgesproken, maar nu lijkt het meer dan ooit de waarheid. De 22-jarige beloftevolle middenvelder koos voor een breuk met Manchester United, verliet de Premier League en koos voor de Spaanse middenmotor Real Sociedad om zijn carrière voor eens en voor altijd te lanceren op het hoogste niveau.

Foto: Photo News

Bij Sociedad vielen zijn eerste twee competitiematchen wel in het water door een blessure, maar tegen Deportivo stond Januzaj afgelopen weekend wel in de basis. Scoren deed hij nog niet, als dat vanavond lukt tegen Rosenborg zal hij zijn goal opdragen aan... Louis van Gaal. “Ik wil niet over hem praten, maar iedereen weet hoe moeilijk ik het bij Manchester United onder hem had. We hadden niet de beste relatie en dat was frustrerend. Mijn eerste goal voor Sociedad zal ik dan ook opdragen aan hem”, aldus een gemotiveerde Januzaj eerder deze maand.