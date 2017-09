Vrouw loopt zware brandwonden op door Starbucks-thee, haar hond komt om het leven

Zelf liep ze zware brandwonden op en haar hond kwam om het leven nadat ze hete thee had gemorst in de wagen. Niet haar fout, maar die van Starbucks, beweert een Amerikaanse vrouw die de koffiereus voor de rechter sleept. Ze eist een schadevergoeding van 75.000 dollar, ofwel ruim 63.000 euro.

De feiten dateren van september 2015. Deanna Salas-Solano nam door haar autoruit een thee aan die ze besteld had bij een drive-trough in Denver, maar merkte meteen dat die veel te heet was. Ze kon de beker niet blijven vasthouden en omdat volgens haar ook het dekseltje niet goed bevestigd was, morste ze het goedje overal. Zelf liep ze zware brandwonden op over haar hele lichaam en ook haar hond moest het ontgelden. Het dier overleed later aan zijn verwondingen.

“Zodra de beklaagde de thee in haar handen kreeg, begon de hitte van de beker haar handen te verbranden”, luidt de aanklacht. “De hete thee morste uit de beker en op het lichaam van de beklaagde. De drank was zo heet dat haar kleren smolten. De beklaagde liep zware brandwonden op, met verschrikkelijke pijn tot gevolg. Ze schreeuwde het uit toen haar hond Alexander op haar schoot sprong en ook hij de hete thee over zich kreeg.”

Deanna Salas-Solano pictures,sues Starbucks claiming they killed her dog https://t.co/ysEt4mBsGG pic.twitter.com/q15ORfveuM — infowe (@infowe) 14 september 2017

De hond werd nog naar een dierenarts in de buurt gebracht, maar daar overleed hij even later aan zijn verwondingen. Deanna Salas-Solano werd in het ziekenhuis voor tweedegraadsbrandwonden over haar hele lichaam. De vrouw heeft er nog altijd littekens van en is ook op emotioneel vlak nog niet de oude. Daarom eist ze nu een schadevergoeding van 75.000 dollar van de wereldwijde koffiereus.

De vestiging in kwestie zou ook in het verleden al meerdere klachten hebben ontvangen over te hete drankjes. Een woordvoerder van Starbucks ontkent de beschuldigingen echter en zegt met videobeelden te kunnen bewijzen dat de fout niet bij hen ligt.