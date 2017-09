Na twee jaar onderhandelen zit overleg zware beroepen nog steeds muurvast

Brussel - Na twee jaar onderhandelen liggen de standpunten van de vakbonden en werkgevers over de zware beroepen nog steeds mijlenver uit elkaar. Een akkoord lijkt verder weg dan ooit, zo bevestigen de sociale partners. De werkgevers willen enkel nachtarbeid erkennen als zwaar beroep.

Al twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over wie wel dan niet een zwaar beroep uitoefent. Wie een zwaar beroep uitoefent, zou vroeger op pensioen kunnen. Maar op een nieuwe vergadering begin deze week is nog maar eens gebleken dat er geen akkoord in zit. “We zullen er niet uitraken”, aldus Sabine Slegers, nationaal secretaris van de liberale vakbond. Bij de werkgevers bevestigt men. “De posities liggen zo ver uit elkaar dat de kans op een akkoord klein is”, zegt Caroline Deiteren van werkgeversorganisatie Unizo.

De vakbonden schuiven vier grote criteria naar voor om een job als ‘zwaar’ te bestempelen: belastende arbeidsomstandigheden, belastende werkorganisatie, emotionele werkbelasting en verhoogde veiligheidsrisico’s. Maar de werkgevers stappen daar definitief niet in mee. “Enkel van nachtarbeid is wetenschappelijk onderbouwd dat het belastend is”, aldus Caroline Deiteren van Unizo. “Van de andere criteria die de vakbonden willen gebruiken, zoals de psychologische aspecten van een job, zijn de gevolgen niet meetbaar. Wij hebben daar problemen mee. Iedereen zou zowat een zwaar beroep uitoefenen”.