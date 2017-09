Baas Michielsens kruipt zelf in helikopter en vindt zijn gestolen kranen terug

Zelzate - Een grote klopjacht. Zo kan je de zoektocht naar de gestolen kranen van het Zelzaatse bedrijf Michielsens omschrijven. Drie helikopters werden ingezet en CEO Johan Michielsen vloog zelf mee op zoek naar zijn drie kranen. Met succes. De drie gevaartes van elk 100 ton werden intussen allemaal teruggevonden.

Het was een opmerkelijke oproep donderdagochtend op de Facebookpagina van Kranen Michielsens. Dieven waren aan de haal gegaan met drie kranen met telescopische armen van elk 100 ton. CEO Johan Michielsen loofde een beloning uit aan “eerlijke vinders” van 25.000 euro per kraan.

Eén kraan werd al snel teruggevonden langs de Kennedylaan in Gent, op enkele kilometers van het kranenbedrijf. Van de twee andere was lang geen spoor, waardoor de CEO besloot om zelf een klopjacht te organiseren. Na een tip dat de voertuigen in de richting van Frankrijk waren gereden, zette Michielsen twee helikopters in (en vloog zelf mee) en ook de federale politie zette een helikopter in om de omgeving uit te kammen.

De tweede kraan werd donderdagmiddag teruggevonden in Frankrijk, de derde in de namiddag. Het was de CEO zelf die de kraan vanuit de helikopter spotte op een parking in de buurt van Charleville-Mezières, op de grens met Frankrijk.

Track & Trace

Hoe de dieven, die in de nacht van woensdag op donderdag toesloegen, het hebben klaargespeeld, is niet duidelijk. Vast staat wel dat het wellicht om een bende gaat die heel erg goed wist waarmee ze bezig was. Ze slaagden er niet alleen in om de kranen open te breken, maar ook om ze te starten en het track&trace-systeem te verwijderen. Hoeveel de kranen precies waard zijn, is niet duidelijk.