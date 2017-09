Akkoord over pensioenhervorming, maar onduidelijkheid over lot van werkloze 50-plusser blijft

Het kernkabinet is het donderdag na weken onderhandelen eens geraakt over het pensioendossier, zo meldt het kernkabinet. Maar over de maatregel waarom het meest te doen was- het lot van 50-plussers die langer dan een jaar werkloos zijn - werd nog geen beslissing genomen, luidt het nu bij N-VA.

De voorbije weken heerste onduidelijkheid over de gevolgen van de pensioenhervorming waarover de regering het in haar Zomerakkoord eens raakte. Centraal daarin stond de discussie of een 50-plusser die werkloos wordt, na een jaar zou terugvallen op een minder voordelige pensioenberekening.

Afgevoerd

Volgens sommige regeringsbronnen was dat voorstel nu volledig afgevoerd. Voor werkloze 50-plussers zou de pensioenberekening dus niet veranderen, luidde het de hele dag. Volgens N-VA klopt dat echter niet. “Over die maatregel werd nog geen beslissing genomen”, luidt het.

Wel al duidelijk: de regering wil fors inzetten op activering van de groep. Ze vraagt daarom een advies aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) en start overleg op met de deelstaten. “Het akkoord neemt de ongerustheid weg”, stelt minister van Werk Kris Peeters (CD&V). “Een 50-plusser die zijn job verliest, moet niet gestraft worden, wel meer kansen krijgen op een nieuwe job.”

Over het dossier is het laatste woord nog niet gezegd. In het heetst van de discussie, enkele weken terug, had coalitiepartner N-VA gezegd dat de regering het pensioensysteem voor 50-plussers "moet durven herbekijken". "Anders komen de pensioenen onder druk te staan". Bovendien "mag wie werkt een verschil zien met iemand die dat niet doet in zijn of haar pensioen". N-VA waarschuwde ook voor een mogelijke "inactiviteitsval" als werkloze 50-plussers niet aangespoord worden om te werken.

N-VA-bronnen zeggen nu dat de kwestie terug op de regeringstafel komt eens het advies van de NAR er is en na het overleg met de deelstaten. "Er is eigenlijk beslist om voorlopig niet te beslissen", zegt een N-VA-bron.

Hervorming

Voor wie jonger dan 50 is, komt er wel een hervorming van de “gelijkgestelde periodes”, zoals dat tijdens de zomer was afgesproken. De werkloosheidsdagen na één jaar werkloosheid en de dagen brugpensioen zullen voor de pensioenen die ingaan vanaf begin 2019 berekend worden op het minimum jaarrecht en niet langer op basis van het laatst verdiende loon.