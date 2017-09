Red Flames verliezen opnieuw nipt van Nederland in vriendschappelijke match

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - De Belgische vrouwenvoetbalploeg heeft donderdag met 1-2 (rust: 0-2) verloren van Europees kampioen Nederland in een vriendschappelijke interland in het Belgian Football Centre in Tubeke. Op het EK gingen de Belgen minder dan twee maanden geleden met dezelfde cijfers onderuit tegen de Oranje Leeuwinnen.

In de derde minuut kwamen de Red Flames al op achterstand in de wedstrijd die achter gesloten deuren werd afgewerkt. Anouk Dekker opende de score, waarna Shanice van de Sanden voor de 0-2 ruststand zorgde. In de 54e minuut lukte Tine de Caigny de aansluitingstreffer, maar verder geraakten de Belgen niet.

Voor de Red Flames kaderde de match in hun voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd van volgende week dinsdag (19 september) in Leuven tegen Moldavië. Voor het team van coach Ives Serneels is het de eerste match in hun poule 6.

Nederland had vrijdag een oefenwedstrijd gepland met Denemarken, maar de herneming van de EK-finale werd door de Deense voetbalbond last minute geannuleerd. Daardoor mochten de Red Flames als sparringpartner opdraven.

België en Nederland stonden eind juli tegenover elkaar op het EK. Gastland Nederland won de groepsmatch in Tilburg ook toen met 1-2 en hield België zo uit de kwartfinales. Oranje zou daarna doorstomen naar de Europese titel.

