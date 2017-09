Eerste fase ticketverkoop WK 2018 is van start gegaan: “Buitenspel uitleggen is makkelijker”

Brussel - De eerste fase van de ticketverkoop voor het wereldkampioenschap voetbal van 14 juni tot 15 juli 2018 in Rusland is donderdagmiddag van start gegaan. Tot 12 oktober kunnen supporters zich aanmelden voor zitjes in neutrale vakken, waarna de gelukkigen door de FIFA worden uitgeloot.

In de eerste verkoopfase kunnen supporters kiezen voor drie modaliteiten, zo verduidelijkte KBVB-woordvoerder Pierre Cornez aan Belga. Ofwel melden ze zich aan voor tickets voor één wedstrijd, waarvan de speeldata, tegenstanders en locatie nog moeten vastgelegd worden. Het WK in Rusland wordt gespeeld in elf verschillende steden.

De stadions van Sint-Petersburg en Sotsji liggen ongeveer 2.350 kilometer van elkaar verwijderd. Daarom geeft de FIFA de supporters in deze eerste verkoopfase ook de mogelijkheid om één stadion te selecteren. Behalve de openingswedstrijd, de halve finales en de finale kunnen de fans zo alle wedstrijden in hun stadion van keuze bijwonen. De derde modaliteit geeft supporters de mogelijkheid om hun favoriete nationale elftal te volgen. Fans kunnen zo minimaal de drie groepswedstrijden tot maximaal zeven wedstrijden van hun team naar keuze bekijken.

Bestellingen via dit ‘Follow my team’-principe staan los van nationaliteit. Zo hebben pakweg Chinese supporters evenveel kans om voor alle wedstrijden van de Rode Duivels geselecteerd te worden als Belgische supporters. Iedereen kan zich in deze eerste verkoopfase aanmelden voor de drie modaliteiten. Indien de vraag het aanbod overstijgt, worden de tickets verloot. Het is voorlopig onduidelijk hoeveel kaartjes op deze manier verdeeld zullen worden.

Tweede fase

In een tweede verkoopfase kunnen supporters opnieuw kiezen voor de drie verschillende modaliteiten, maar gaan de tickets naar wie ze als eerste boekt. Deze periode loopt voor de loting van 1 december, tussen 16 en 28 november. Ook nu worden enkel tickets voor de neutrale vakken verkocht.

Enkel in de derde verkoopfase, die loopt van 5 december tot 31 januari 2018, kunnen Belgische supporters stoeltjes vastleggen in de Belgische vakken. “Deze tickets zullen enkel voor de leden van onze fanclub 1895 zijn”, zei Cornez. “Indien de vraag het aanbod overstijgt, krijgen de trouwste leden van 1895, op basis van de verzamelde punten, voorrang.”

De FIFA bevestigde dat acht procent van de stadioncapaciteit gereserveerd zal zijn voor supporters van de landen die elkaar treffen. “Indien die voorbehouden zones in de derde verkoopfase niet uitverkocht zijn, worden de resterende zitjes toegevoegd aan de neutrale zones”, aldus Cornez. Alleen in deze derde verkoopfase zal het dus mogelijk zijn je zitje in het Belgische vak vast te leggen. “Eind september is er een eerste workshop gepland waarin praktische details aan de KBVB meegedeeld zullen worden.”

“Buitenspel is makkelijker”

Tenzij de tickets allemaal uitverkocht zijn, worden in een vierde verkoopfase op basis van het ‘first come, first served’-principe de resterende tickets in de neutrale vakken aangeboden. Deze periode loopt van 13 maart tot 3 april 2018. In een laatste verkoopfase kunnen supporters van 18 april tot 15 juli 2018 last minute deals op de kop tikken. Opnieuw worden in deze fase in principe enkel zitjes in neutrale vakken verkocht.

“België was het eerste Europese land dat zich wist te kwalificeren voor het WK. Daarom zijn we er al vroeg bij om de organisatie voor de supporters zo optimaal mogelijk te regelen. Dat maakt ook dat er nog veel onduidelijk is, ook voor de KBVB. Behalve deze maand zal er ook na de loting sowieso nog een workshop plaatsvinden omtrent de ticketverkoop. Het zit heel ingewikkeld in elkaar. Het is makkelijker om buitenspel uit te leggen dan de ticketverkoop”, grapte de KBVB-woordvoerder.