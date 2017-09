Kennismaking met de nieuwe ‘Little Big Man’ van Club Brugge: “Had Van Hanegem mij geen schoenen gegeven, dan was ik hier nu niet”

1m69. Groter is Jordy Clasie (26) niet en groter zal hij ook niet worden. De lengte – of zijn gebrek eraan – heeft de Nederlander al zijn hele carrière achtervolgd. Hij werd er bijna door verbannen in de jeugd van Feyenoord en het was ook een vaak aangehaalde reden waarom doorbreken bij Southampton niet lukte. De middenvelder heeft gelukkig één groot voordeel: hij bulkt van de voetballende kwaliteit. Kennismaking met de nieuwe ‘Little Big Man’ van Club Brugge.