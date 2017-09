Amerikaanse regering in de ban van mysterie: “Wie of wat valt onze diplomaten op Cuba aan? En waarom?”

De Amerikaanse regering staat voor een groot mysterie. De voorbije maanden werden minstens 21 Amerikaanse diplomaten en ambtenaren op Cuba het slachtoffer van een aanval met een “sonisch” wapen. Wie er achter de aanvallen zit, welk wapen precies gebruikt wordt, het motief achter de aanvallen... Op dit moment is bijna niets bekend. Maar de aanvallen, die gaan wel door.

Een Amerikaanse diplomaat schiet midden in de nacht wakker door een erg luid piepend geluid in zijn hotelkamer in de Cubaanse hoofdstad Havana. Hij verplaatst zich een meter en alles wordt weer muisstil. Als hij opnieuw in bed kruipt, worden zijn oren opnieuw geteisterd. “Hoe is dit mogelijk?”, denkt hij bij zichzelf. Alsof hij door een onzichtbare geluidsmuur was gelopen in het midden van zijn kamer. Hij heeft geen idee waar het vandaan komt, en erger nog, geen idee wanneer het ophoudt.

De diplomaat lijdt intussen aan permanent gehoorverlies en spraakproblemen, symptomen die ook voorkomen bij minstens twintig andere landgenoten die op het Caribische eiland verblijven. Stuk voor stuk werden ze het slachtoffer van een soortgelijke “aanval”.

Hersenschade

Er zijn al 21 gevallen bekend. De Amerikaanse overheid bevestigde de aanvallen afgelopen augustus, negen maanden na de eerste melding, en stelde meteen een grootschalig onderzoek in naar de “aanslagen op de gezondheid” van hun medewerkers. Hoe meer dat onderzoek vordert, hoe groter het mysterie echter wordt. “Niets van dit alles heeft een logische verklaring”, aldus voormalig CIA-agent Fulton Armstrong. “Het is gewoon mysterie na mysterie na mysterie.”

De aanvallen zijn ook nooit identiek: soms duren ze maar enkele minuten en gebeuren ze kort na elkaar, soms houdt het hoge geluid langer aan maar keert het minder frequent terug. Sommigen voelden vibraties en hoorden geluiden, anderen hoorden niets maar kregen de symptomen ook... De meesten omschreven het geluid als “het getjirp van krekels of cicaden”, maar dan veel luider. Wel een terugkerend fenomeen: het gebeurde altijd ’s nachts.

Ook vreemd: de aanvallen zijn in veel gevallen terug te brengen tot bepaalde (hotel)kamers of zelfs delen van kamers, alsof ze met laserprecisie uitgevoerd worden. “De gevolgen van de aanvallen zijn zwaarder dan eerst gedacht”, aldus de onderzoekers. “Sommige slachtoffers liepen echt hersenschade op en hebben moeite om zich te concentreren of zelfs om op bepaalde woorden te komen.”

Door de getuigenissen van de diplomaten - die anoniem blijven - richtte het onderzoek zich eerst op een “sonisch wapen”. Ook al is het volgens de FBI en gehoorexperts “erg onwaarschijnlijk” dat geluid tot dergelijke schade in de hersenen kan leiden. Welk toestel/wapen er dan wel gebruikt wordt, daar hebben de onderzoekers nog altijd het raden naar.

Werk van Cuba? Van Rusland? Van...?

Voorlopig is er ook geen duidelijkheid over wie er achter de aanvallen zit. De speurders hebben meerdere theorieën over een “internationale aanval” onderzocht. Het werk van de Cubaanse regering? Enkele leden van de veiligheidstroepen? Een derde land zoals Rusland? Of een combinatie van dat alles? Ook de optie van een geavanceerde spionageoperatie die compleet fout gelopen is, wordt momenteel nog bekeken. Eigenlijk worden alle mogelijkheden nog open gehouden.

Tot slot is het ook nog altijd gissen naar het mogelijke motief. Recent kwam aan het licht dat ook enkele Canadese diplomaten getroffen zijn. De VS mag dan een woelige relatie hebben met Cuba, Canada heeft altijd een goede verhouding gehad met het land. Maar ook daar klinkt hetzelfde verhaal, al hadden sommige slachtoffers ook nog last van een bloedneus.

Sciencefiction

De gebeurtenissen doen denken aan sciencefiction-verhalen, aan de rivaliteit tussen de twee landen die ondanks de toenadering enkele jaren geleden toch nog niet helemaal gaan liggen is na de Koude Oorlog. Onmogelijk, zo lijkt het. Maar verhalen van vergiftigde sigaren en ontploffende schelpen leken dat ook. Tot bewezen werd dat de CIA die middelen echt had ingezet om Fidel Castro te doden. Op Cuba is niets onmogelijk.

REACTIE CUBA

De Cubaanse regering heeft tot nu toe geweigerd om te antwoorden op vragen over specifieke gevallen en verwijst steevast naar een statement van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat elke betrokkenheid ontkent. “We beloven mee te werken aan het onderzoek, dat we met de grootste prioriteit zullen behandelen”, luidde het onder meer. “Cuba heeft nog nooit toegestaan - en we zullen ook nooit toestaan - dat ons grondgebied gebruikt wordt voor een aanval tegen erkende diplomaten of hun gezinnen.”