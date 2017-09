Spelers Excel Moeskroen dragen drie wedstrijden rouwband na moord op burgemeester

Luingne / Mouscron/Moeskroen / Dottignies/Dottenijs / Herseaux - De spelers van Excel Moeskroen zullen in de drie volgende wedstrijden van de club een zwarte rouwband dragen ter ere van Alfred Gadenne, de burgemeester van Moeskroen die maandagavond is vermoord. Dat maakte de Henegouwse club donderdagavond bekend.

Het gaat om de competitiewedstrijden tegen Zulte Waregem (17/09) en Eupen (23/09) en het bekerduel tegen Tubeke (20/09). Excel Moeskroen vraagt de supporters ook om voor de wedstrijden deel te nemen aan een minuut stilte. Tijdens de 71e minuut zal een applausronde ingezet worden. “Bedankt aan al onze supporters om samen deze eenvoudige, liefdevolle en vrijgevige man te eren”, laat de club optekenen.

Gadenne werd maandagavond om het leven gebracht op de begraafplaats van Lowingen, een deelgemeente van Moeskroen. De 71-jarige burgemeester werd de keel overgesneden, terwijl hij bezig was de poort van het kerkhof te sluiten. Een 18-jarige verdachte is dinsdagavond aangehouden en in beschuldiging gesteld van moord.