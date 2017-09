Dief steelt samengevoegde trouwring van vrouw en haar echtgenoot: “Alsof François een tweede keer is gestorven"

Bredene - Dieven hebben voor 15.000 euro aan juwelen gestolen uit het appartement van Jeaninne Munch. Bij de buit zit ook een nieuwe ring, speciaal gemaakt van haar trouwring en die van haar overleden man.

De ring heeft misschien minder financiële waarde, maar wel veel emotionele Jeaninne Munch

François Van Eyken (74) overleed op 3 maart aan longkanker. Na bijna 53 jaar huwelijk stond Jeaninne Munch (73) er plots alleen voor. Wat rest waren een pak mooie herinneringen en aandenken. Jeaninne liet van haar trouwring en die van haar overleden man een samengestelde ring maken, afgewerkt met briljanten. Een uniek exemplaar, ter ere van haar man. Maar de ring werd zaterdag gestolen bij een inbraak in haar appartement in de Brusselstraat in Bredene.

“Ik ben er kapot van. Mijn ventje is pas zes maanden geleden overleden. Die ring heeft een heel bijzondere waarde. Ik kan er niet bij dat iemand tot zoiets in staat is”, zucht Jeannine.

Ze ging zaterdag rond 14.15 uur gaan wandelen met de hond. Toen ze rond 15.40 uur thuiskwam, merkte ze op dat er ingebroken was. “Ik vond het vreemd dat het computerscherm in de bureau verschoven was, want ik had er niet gepoetst. In de kamer zag ik dat er kleren op het bed waren gegooid. Ik zag meteen dat alle juwelen verdwenen waren.”

Jeannine had nog even hoop dat de samengevoegde trouwring niet gestolen was, want die lag in een apart kistje in de woonkamer. “Maar ze hadden ook hier gekeken. Het kistje was leeg. Het voelde alsof mijn man een tweede keer was gestorven”, zegt Jeaninne.

Er werden een dertigtal juwelen gestolen. Ze schat de waarde tussen de 13.000 en 15.000 euro, maar vooral het verlies van de ring van haar man doet pijn. “Financieel is deze misschien minder waard dan andere stukken, maar emotioneel is de ring van onschatbare waarde. Ik hoop dat ik hem op de een of andere manier nog kan terugkrijgen. Via tips of getuigen, of misschien doordat de dader toch nog een hart heeft en tot inkeer komt door hem anoniem terug te brengen.”