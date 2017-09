Enkele straten onder water door hevig regenweer

Merksem - Door de zware regenval van donderdag zijn er in Ekeren en Merksem enkele straten onder water komen te staan. De Antwerpse brandweer kreeg een 25-tal oproepen binnen van wateroverlast.

In onder meer Klein Heiken zorgde de brandweer voor zandzakjes, en pompte ze de straat opnieuw vrij. Ook enkele kelders liepen onder.

De brandweer kreeg twee meldingen over bomen die het wegdek versperden.” Ook op de E19/A12 in het noorden was er enige tijd veel overlast door water op het wegdek”, klinkt het. “Daar hielp de Civiele Bescherming met de pompwerkzaamheden. Inmiddels zijn de meldingen sterk afgenomen en de regenval ook. We verwachten dus geen escalatie meer, maar houden de situatie wel nog nauwgezet in de gaten”, aldus nog de brandweer.