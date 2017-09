ZIEN. SpaceX deelt bloopervideo met tal van mislukte raketlandingen

SpaceX, het Amerikaans bedrijf voor ruimtetransport, komt vaak in het nieuws door het baanbrekende werk dat ze uitvoert. Zo ontwikkelde ze eerder al herbruikbare lanceerraketten bijvoorbeeld. Niets dan respect en lof voor SpaceX dus. En nu heeft het bedrijf ook getoond dat ze over een portie zelfspot beschikt door een bloopervideo online te plaatsen. Oftewel: op deze manier kunnen raketten exploderen.

Dat raketten lanceren en laten landen niet altijd van een leiden dakje loopt, is bevestigd door Elon Musk. De man heeft een wrede, maar humoristische video op Youtube geplaatst van mislukte SpaceX-rakettesten. Terwijl de ene explosie volgt na de andere, klinkt op de achtergrond ‘Liberty Bell’, wat ook de theme song is van Mony Python.

Het bedrijf heeft sinds de oprichting in 2002 altijd gestreefd naar perfectie, maar dat is duidelijk ook een paar keer mislukt. Vandaag kan SpaceX Falcon 9-raketten perfect lanceren waardoor ze in de toekomst miljarden kunnen verdienen en kosten zullen verlagen. Op deze manier luidt het bedrijf ook een nieuw tijdperk in de ruimtevaart in.