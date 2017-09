Everton gekraakt door Italiaanse middenmotor, Milan wint met monsterscore

Everton is barslecht aan zijn Europa League campagne begonnen. The Toffees gingen met 3-0 de boot in bij het Italiaanse Atalanta. AC Milan pakte uit met een 1-5 score uit bij Austria Wien. Een overzicht van de opvallendste matchen van de avond.

Ontdek hier de resultaten van de 24 wedstrijden in de Europa League!

Everton gaat de boot in bij Atalanta

Onze landgenoot Timothy Castagne mocht samen met zijn Italiaanse ploegmaats van Atalanta zegevieren tegen een erg zwak Everton. The Toffees konden geen vuist maken tegen de Italiaanse middenmotor. Andrea Masiello krulde na 27 minuten de bal recht in de kruising, Stekelenburg was kansloos. Net voor de rust werd Everton helemaal monddood gemaakt. Alejandro Gómez en Bryan Cristante legden de 3-0 eindscore vast. In de tweede helft kon Everton niet meer opstaan uit de doden. Ook de ingevallen Kevin Mirallas kon het tij niet keren.



Milan scoort vijf keer in Wenen

AC Milan kon na een zware 4-1 nederlaag bij Lazio Roma dit weekend vandaag wel lachen. De Milanezen wonnen met ruime 1-5 cijfers bij Austria Wenen. André Silva vervolledigde een hattrick in de tweede helft. Milan zit zo op rozen na de eerste speeldag in groep D.