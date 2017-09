FIFA baseert zich voor WK-loting op wereldranglijst van oktober

De Wereldvoetbalbond FIFA zal zich voor de indeling van de acht poules op de eindronde van het WK in Rusland voornamelijk baseren op de wereldranglijst van 16 oktober. Dat heeft het organisatiecomité van de FIFA donderdag bekendgemaakt.

De 32 deelnemende landen worden op basis van de wereldranglijst ondergebracht in vier potten met daarin telkens acht landen. In pot 1 zitten de zeven hoogst gerangschikte ploegen en gastland Rusland. Volgens de huidige ranking zouden de als vijfde geplaatste Rode Duivels samen met Rusland, Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, Polen en Zwitserland als reekshoofden de loting ingaan.

De FIFA zal zich bij de loting baseren op de eerstvolgende ranking van 16 oktober. De play-offwedstrijden van november hebben geen invloed meer op de indeling van de vier potten. Uit elke pot wordt een land in een WK-poule van vier teams gestoken. Behalve voor de UEFA geldt dat twee landen van dezelfde continentale federatie (CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF en OFC) niet in dezelfde poule ingedeeld mogen worden. In totaal zullen er zo acht groepen van telkens vier teams uit de loting komen.

België wist zich als eerste Europese land te kwalificeren voor het WK in Rusland, dat van 14 juni tot 15 juli 2018 plaatsvindt. Ook het gastland, Brazilië, Iran, Mexico, Japan, Zuid-Korea en Saudi-Arabië zijn al zeker van een WK-ticket. De loting wordt op 1 december uitgevoerd in het Kremlin in Moskou.

De FIFA maakte tevens de speeldata voor het WK vrouwenvoetbal van 2019 officieel bekend. Het toernooi, toegewezen aan Frankrijk, wordt tussen 7 juni en 7 juli 2019 afgewerkt. Volgende week beginnen de kwalificaties voor dat WK. De Red Flames nemen het dinsdag 19 september in groep 6 op tegen Moldavië.