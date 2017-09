UEFA-delegatie houdt topoverleg in Brussel over toekomst van Eurostadion

Brussel - De Europese voetbalbond UEFA heeft donderdag op de kantoren van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een topoverleg gehouden over de toekomst van het Eurostadion op parking C van de Heizel in Brussel. Dat schrijft De Tijd donderdagavond op zijn website en werd door KBVB-woordvoerder Pierre Cornez bevestigd aan Belga.

De UEFA zou zich volgens De Tijd zorgen maken of het Eurostadion, dat één van de speelsteden voor het EK in 2020 moet worden, wel op tijd klaar zal geraken. De eerste steen van het bouwproject moet nog altijd gelegd worden. Medio augustus meldde bouwheer Ghelamco dat het “eerstdaags” een aanvraag tot omgevingsvergunning zal indienen bij de Vlaamse overheid. Die vergunning vervangt alle andere lopende procedures.

“Een kleine delegatie van de UEFA was aanwezig op de bondszetel. Er vonden verschillende vergaderingen plaats met alle betrokken partijen. Dat waren de KBVB, Ghelamco, de Stad Brussel, enzovoort. Het bezoek was gepland. De UEFA wilde graag meer informatie over die omgevingsvergunning”, zei Cornez, die ontkende dat de UEFA druk heeft uitgeoefend op het bouwproject.

De Tijd weet dat de UEFA zich beraadt over hoe het nu verder moet en dat het Uitvoerend Comité van de KBVB “binnen afzienbare tijd” met een statement zal komen. Wellicht krijgen de betrokken partijen een ultieme startdatum, zo verneemt de krant van insiders.

Vorige week verklaarde Michael Verschueren, bestuurslid van de UEFA Club Competitions SA en de European Club Association, aan BRUZZ dat er “naar andere speelsteden uitgekeken wordt als er in november geen nieuws is over een vergunning voor het Eurostadion”.