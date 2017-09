COMMENTAAR CHEF VOETBAL. Dit is pijnlijk na het vorige vrolijke Europese seizoen

Gelukkig is het de groepsfase. De volgende wedstrijd kan Zulte Waregem weer met frisse moed aanvatten. De tegenstander heet dan wel Lazio uit Rome en zal ongeveer van hetzelfde niveau zijn als OGC ­Nice. Zware kost dus. Want hoewel Zulte Waregem op voorsprong had kunnen/moeten komen en genoeg kansen kreeg om tot 2-3 te milderen, waren de Fransen veel te sterk voor de Belgische bekerwinnaar die bij de tegengoals ook nog eens aan het blunderen sloeg met Julien De Sart iets te veel in een ongelukkige hoofdrol.