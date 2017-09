Opnieuw klap voor Anderlecht: operatie lijkt onvermijdelijk voor sterkhouder

Als Anderlecht weldra tegen Neymar speelt in de ­Champions League zal het niet op Andy Najar (24) ­kunnen ­rekenen om hem te stoppen. De beslissing is nog niet 100 procent definitief, maar de Hondurees kan bijna niet meer ontsnappen aan een hamstringoperatie nu hij weer uitviel. Dat zal ook de tweede doktersopinie uitwijzen waarop Najar nog rekent. Hij zal 2,5 maand – wellicht tot januari – out zijn.

René Weiler reageerde na de nederlaag op Bayern München niet alleen gepikeerd op vragen over Sven Kums. Hij was ook erg kregelig toen het over Andy Najar ging, die geblesseerd was uitgevallen. “Of het een risico was om Najar op te stellen?”, repliceerde Weiler. “Ja, want Andy is echt altijd geblesseerd.”

Dat was cynisch van de Zwitser, want het was medisch zeker niet onverantwoord om Najar in de basis te laten starten tegen Bayern voor zijn tweede match in vier dagen tijd. Eerder een (berekend) risico. Natuurlijk was de flankspeler daarvoor wel 5,5 maand out geweest na een scheur in zijn hamstring en complicaties, maar de speler had zijn eerste intense trainingsweek in maanden en zijn eerste 55 minuten vrijdag tegen Lokeren goed verteerd en wilde in samenspraak met de medische staf zelf spelen. Niemand had kunnen voorspellen of zijn geteisterde hamstring de snelle opeenvolging van wedstrijden wel zou verteren. Dat was erop of eronder en het bleek eronder. Na 26 minuten tegen Bayern greep Andy naar de achterkant van zijn dij en was het over and out.

De scans wijzen nu uit dat de blessure – opgelopen half maart met de Hondurese nationale ploeg – te gecompliceerd is om zomaar te herstellen. De operatie waarvoor Anderlecht al even vreesde, moet er echt komen en dan is Najar 2,5 maand out. Alleen wil de rechtsback dat zelf nog niet geloven en weigert ook zijn entourage zich voorlopig neer te leggen bij dit verdict. Zij willen nog andere opinies, mogelijk zelfs in Honduras of Zuid-Amerika, om een chirurgische ingreep te vermijden.

Maar in principe moeten al die artsen tot dezelfde conclusies komen. De hamstringblessure sleept al veel te lang aan en alle andere behandelingen zijn uitgeput. Zelfs Frutos wonderdokter Juan Mendoza kwam al naar Brussel om met zijn diepe massages de bloeddoorstroming in de dij te verbeteren en het genezingsproces te optimaliseren, maar tevergeefs.

Bij Anderlecht verliezen ze dus liever geen tijd meer en dringen ze aan op een snelle beslissing. Sowieso is Najar out voor de volgende wedstrijden, maar als hij zich snel laat opereren dan kan hij weer inzetbaar zijn tegen ­januari. Van de volgende Cham­pions League-matchen moet de Hondurees zelfs niet dromen.

Alter­natieven zoeken

En dat is sowieso lastig voor Anderlecht. Niet alleen zaterdag in Kortrijk waar RSCA de crisis moet bezweren na 8 op 18 in de competitie, maar ook in de Champions ­League waar Celtic en PSG nog wachten. Bij de Parijzenaars speelt Neymar, man van 222 miljoen, linksbuiten en zeker daar had paars-wit Najar kunnen gebruiken. De alternatieven zijn namelijk niet veel beter. Appiah en Chipciu kenden een moeilijke seizoenstart en de jonge Sowah mist wat ervaring, tenzij hij voor een verrassing kan zorgen. ­Bovendien zag Weiler in Najar ook een potentiële linksback. Daarom liet hij op Bayern ook opeens Ivan Obradovic links liggen. Die kreeg daardoor een mentale klop, maar hij heeft de kwaliteiten om terug te vechten als ­Weiler hem die kans geeft.