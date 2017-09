Toptransfer bij Brighton, maar toch zit José Izquierdo vanavond alwéér op de bank

José Izquierdo zit ook vanavond op de bank wanneer ­Brighton Hove & ­Albion het opneemt ­tegen het nog puntenloze Bournemouth. Nochtans maakte de kustploeg 15 miljoen euro over aan Club Brugge, een record voor de promovendus. “Het is een ongewone situatie als je zo veel geld hebt uitgegeven aan een speler met zijn kwaliteiten”, geeft ook trainer Chris Hughton aan in The Argus.

“Maar hij begrijpt ook dat hij hier aangekomen is met een andere fitheid dan de anderen. Hij speelde misschien maar twee voorbereidingswedstrijden, waarin hij een minuut of 25 speelde. Maar als we in een situatie komen dat we hem vanaf de start moeten inzetten, dan is hij zonder twijfel klaar. Hij krijgt zeker zijn kansen. We kijken er al naar uit om hem aan het werk te zien.”

De Colombiaan, die bij Club alleen in de voorronde van de Champions League twee keer inviel, maakte op de vorige speeldag tegen ­Watford in een invalbeurt van tien minuten zijn Premier ­League-debuut.