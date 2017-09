Daarom zijn de ‘overbodige’ duels tegen Bosnië en Cyprus wél nog van levensbelang voor de Rode Duivels

Hoezo, de resterende WK-duels in Bosnië (7 oktober) en Cyprus (10 oktober) zijn niet meer van belang voor de reeds voor het WK geplaatste Rode Duivels? Dat zijn ze wel. Twee keer winnen en België is, net als op het WK 2014 in Brazilië, reekshoofd voor het WK in Rusland.

Sinds gisteren is het officieel: België staat vijfde op de FIFA-ranglijst, vier plaatsen hoger dan half augustus. De stijging kwam er dankzij de zeges tegen Gibraltar en in Griekenland, waar de Rode Duivels zich meteen ook mathematisch zeker kwalificeerden voor de eindronde van het WK 2018.

Als de Rode Duivels deze vijfde plaats op de FIFA-ranking handhaven, zijn ze zeker één van de acht reekshoofden op de loting op 1 december in het Kremlin in Moskou. Dat is van belang om andere toplanden zoals Duitsland, Brazilië en organisator Rusland (alle drie al zeker reekshoofd) en wellicht ook Portugal, Argentinië, Polen en Frankrijk in de groepsfase te vermijden. België, Frankrijk en Polen liggen in de top zeven nog in balans met Spanje, Colombia en Peru.

De opdracht voor de Rode Duivels is simpel: winnen in Bosnië en tegen Cyprus. Zo zijn ze zeker van de top zeven. Alleen de eerste zeven zijn zeker, want Rusland is als organisator al zeker het achtste reekshoofd.

Op de voorbije twee tornooien – WK 2014 en EK 2016 – was België ook reekshoofd bij de loting. Dat legde ons voetballand op het WK 2014 geen windeieren met relatief zwakke tegenstanders als Algerije, Rusland en Zuid-Korea en een 9 op 9 tot gevolg. Op het EK 2016 botsten de Duivels in de groepsfase wel op niet-reekshoofd Italië en verloren ze prompt met 0-2. Dankzij zeges tegen Ierland en Zweden stootten Hazard & co. toen alsnog door naar de tweede ronde.