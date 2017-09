En de prijs voor de meest knullige wissel van het jaar gaat naar...

Wijzen is onbeleefd. En gevaarlijk, zo weet nu ook de Nederlandse international Promes. In het Champions League-duel tegen het Sloveense Maribor werd hij vijf minuten voor het einde naar de kant gehaald. En dat terwijl Promes een sleutelpion van Spartak Moskou is. Achteraf kon trainer Massimo Carrera zijn schoen opvreten.