CLUBNIEUWS. Sven Kums laat het kopje niet hangen, verliest Moeskroen coach Rednic?

Na de pijnlijke Europese week is het alweer tijd voor de vaderlandse competitie. Zo liet Sven Kums bij Anderlecht het kopje niet hangen op training, terwijl Club Brugge goed nieuws kreeg uit de ziekenboeg. Bij Moeskroen bestaat de vrees dat coach Mircea Rednic de club verlaat, want na het opstappen van Christoph Daum zoekt Roemenië een nieuwe bondscoach. En Rednic, die verklaarde eerder al graag bondscoach te worden... Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Sven Kums laat kop niet hangen

Na alle commotie in München bereidt Anderlecht zich sinds gisteren voor op Kortrijk. Sven Kums liet zijn kop niet hangen en onderwierp zich weer aan de richtlijnen van Weiler. Op training was er wel nog geen spoor van Kara Mbodj. Op Twitter toonde Kara wel dat hij hard revalideert in de fitnesszaal na de blessure aan zijn adductoren die hij opliep bij de Senegalese nationale ploeg, maar toch moeten we de verdediger niet verwachten in de volgende drie matchen ­tegen Kortrijk, Westerlo (beker) en Waasland-Beveren. King Kara hoopt wel fit te zijn voor het tweede Champions League-match thuis ­tegen Celtic op woensdag 27 september. Ondertussen neemt Olivier Deschacht zijn plaats in. Het kan wel dat aanwinst Josué Sa woensdag op Westerlo zijn kans krijgt, ook al acht Weiler de Portugees nog niet klaar.(jug)

Pijnlijke stats in Champions League

De schade in harde cijfers (3-0) bleef beperkt, de statistieken die Anderlecht na de eerste speeldag in de Champions League kan voorleggen ogen pijnlijker. Van de 32 deelnemers aan het kampioenenbal is Anderlecht voorlopig de club met het minste balbezit (32%), het minst aantal gegeven passes (239), het laagste percentage geslaagde passes (166 of 69%). Anderlecht blijkt ook de op één na liefste ploeg te zijn geweest met slechts vijf gemaakte overtredingen. Alleen PSG (4) maakte minder fouten.(thst)

ANTWERP. Oulare, Ardaiz en Sall liggen op schema

Oulare, Ardaiz en Sall trainden nog individueel, maar zitten wel op schema. “Oulare heeft door die spierscheur een zware blessure achter de rug, dus we volgen het protocol”, zegt Antwerp-coach Bölöni. “Hij is nog niet klaar voor de groepstrainingen.” Owusu trok op controle. Die liep uit, zodat de spits de training rateerde. “We zullen zien hoe hij evolueert”, weet Bölöni. En Van Damme? “Hij had wat hinder aan de knie en kreeg verzorging.” Wellicht start Van Damme zaterdag tegen zijn ex-club Lokeren.(stdr)

CLUB BRUGGE. Dennis en Vossen er weer bij, nog steeds geen Poulain

Emmanuel Dennis is nu al helemaal hersteld van een blessure aan de enkel en ook Jelle Vossen ondervindt geen last meer aan de knie. German Mera en Guillaume Hubert behoren ook opnieuw tot de selectie. ­Benoît Poulain traint opnieuw volledig mee met de groep na een spierscheur, maar de wedstrijd tegen KV Mechelen komt te vroeg. “Hopelijk kan ik hem volgende week opnieuw inzetten”, aldus Ivan Leko. “Woensdag in de beker tegen Roeselare of anders zondag bij Charleroi.” Leko hoopt dat zijn ploeg in tegenstelling tot in Moeskroen de individuele fouten achterwege kan laten. Met name een flater van Ethan Horvath leidde tot de 2-1-nederlaag. “Als je iemand van 22 in doel hebt staan, kan dat gebeuren”, zegt Leko.

Fan roept ploegopstelling af

Voor de wedstrijd tegen Mechelen staat Luc Van den Meersschaut zijn plaats als stadionomroeper eventjes af aan een fan. Shirtpartner Daikin ging op de fandag op zoek naar De Grootste Klep, de luidste Club-fan. Peter Laureysens kwam als winnaar uit de bus en mag vanavond de Brugse ploegopstelling afroepen. Vanavond zullen nog enkele honderden tickets verkocht worden voor de bekermatch op Roeselare. Een ticket kost tien euro en kan verkregen worden op vertoon van een CLUB1891-kaart. (jve)

KAA GENT. Vanhaezebrouck coacht jeugdteams

Woensdagmiddag tekende de Gentse technische staf present op het Buffalo Talent Center aan de Warmoezeniersweg. Hein Vanhaezebrouck en zijn assistenten gaven er training aan enkele jeugdteams van AA Gent. Ongetwijfeld een unieke ervaring voor de jonge Buffalo’s. (ssg)

KV KORTRIJK. Kage maandag weer met de groep?

Gilles Van Den Broeck heeft laten weten dat hij stopt als scout wegens gezondheidsproblemen. Kage onderging gisteren een laatste test in het revalidatiecentrum in Antwerpen. Als hij goed nieuws krijgt, kan hij maandag weer aansluiten bij de groep. Kagelmacher ondergaat op het einde van de week een test om te zien of het scheurtje in zijn quadriceps geneest. Bij een goed resultaat kan hij volgende week weer trainen met de groep. Verboom heeft geen last meer van zijn voet en is fit voor Anderlecht. (gco)

KV MECHELEN. Leal en Kindermans in selectie

Er waren al geblesseerden en daar kwam deze week Kawaya bij, die ook volgende week in principe niet kan spelen. Rherras is geschorst, Tomecak is nog niet speelgerechtigd. Voor Moris is het te vroeg voor een plaats op de bank. Kolovos deed al een deel van een groepstraining mee en hoopt dat ook volgende week te doen. Wél in de selectie, voor het eerst: Randall Leal. De Costa Ricaan heeft de groepstrainingen goed verteerd. Ook nieuwkomer Jonathan Kindermans zit in de twintigkoppige kern. (dvd)

KV OOSTENDE. Musona pikt aan met de groep

Gisteren pikte Musona weer aan met de groep. De aanvaller miste de groepstraining van woensdag nadat zijn vrouw bevallen was, maar trainde gisteren voluit mee. Hij is zeker inzetbaar tegen AA Gent op zondag. Is wel zeker out voor Gent: Tomasevic. De verdediger sukkelt nog steeds met de rug en de hiel. Ook Bossaerts (voet) en Zivkovic (hamstring) bleven binnen. De kans dat zij AA Gent halen, lijkt klein. Shirtsponsor Holiday Suites verlengde zijn overeenkomst met KV Oostende. (jve)

LOKEREN. Overmeire onzeker, Rassoul out

Killian Overmeire (rugklachten, foto) is twijfelachtig voor Antwerp. De aanvoerder kreeg in de namiddag nog een aparte medische behandeling. Afhankelijk van de reactie daarop vandaag zal beslist worden of hij al dan niet kan spelen. Rassoul, Torres, Straetman, Martin en Ofkir zijn al zeker niet inzetbaar. Tom De Sutter vrijdag tegen Anderlecht afwezig wegens ziekte heeft kunnen meetrainen en is speelklaar. (ppl)

RC GENK. Colley en Uronen zijn weer paraat

De Genkse A-kern werkte gisteren op Genk VV de eerste van twee gesloten trainingen op kunstgras af. Trainer Albert Stuivenberg kon opnieuw rekenen op Omar Colley en Jere Uronen, die het woensdag met lichte knieproblemen nog bij verzorging hadden gehouden. Dat betekent dat hij vandaag bij het maken van zijn wedstrijdselectie alleen de namen van Dewaest, Zebli, Karelis en Trossard in het rijtje der geblesseerden moet onderbrengen. (mg)

STVV. Sfeertribune uitverkocht

Gisteren kwam het aantal verkochte tickets voor de Limburgse derby op 10.250 te staan. Tribune Noord, beter bekend als de sfeertribune, is intussen uitverkocht. (gus)

MOESKROEN. Rednic genoemd als bondscoach van Roemenië

Mircea Rednic (55) wordt genoemd als één van de voornaamste kandidaten om Christoph Daum op te volgen als bondscoach van Roemenië. De Roemeense bond had eerst zijn pijlen gericht op Dan Petrescu, maar die heeft een zwaar contract bij Cluj en besliste om bij zijn club te blijven. Volgens bronnen in Roemenië komt daardoor de trainer van Moeskroen in beeld. Rednic heeft volgens diezelfde info uit Roemenië nooit weggestoken dat hij ooit graag de leiding zou nemen over zijn nationale ploeg. Gecontacteerd voor een reactie reageerde Rednic gisteren met een afgemeten “Geen commentaar”. De Roemeen scoutte gisteravond Zulte Waregem tegen Nice met oog op de competitiewedstrijd van zondag aan de Gaverbeek.

Als Rednic Moeskroen zou verlaten, gaat hij Georges Leekens na. Die vertrok 21 jaar geleden tijdens het seizoen bij de club – ook al toen Moeskroen een opmerkelijk goede start kende in eerste klasse – om bondscoach van België te worden. Een andere kandidaat naast Rednic is Cosmin Contra van Dinamo Boekarest. Roemenië beëindigde de samenwerking met Daum omdat het land naast kwalificatie voor het WK greep. (gegy, jcs)

WAASLAND-BEVEREN. Training achter gesloten deuren

Gisteren stond er één training op het programma. Deze vond plaats achter gesloten deuren. Net als eerder in de week kon trainer Philippe Clement (foto) rekenen op een fitte kern. De drie Senegalese testers trainen voorlopig niet meer mee met de A-kern. Men is in onderhandeling om twee van de drie spelers binnenkort terug mee te laten trainen. (bcd)