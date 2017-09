Aantal verkeersdoden met 13 procent gedaald in eerste helft van het jaar: “Aanmoediging om verder te gaan”

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn op de Belgische wegen 230 verkeersdoden gevallen. Dat is een daling met dertien procent in vergelijking met de 264 doden in dezelfde periode in 2016, zo blijkt vrijdag uit de verkeersveiligheidsbarometer van VIAS Institute, de opvolger van het BIVV. Nooit eerder vielen er in de eerste helft van het jaar minder doden in het verkeer.

Uit de cijfers van Vias blijkt overigens dat niet enkel het aantal verkeersdoden lager ligt dan ooit. Want ook het aantal letselongevallen (van 19.329 naar 18.759) en het aantal gewonden (van 24.827 naar 23.806) daalde naar een historisch laag niveau.

De daling is het sterkst in Vlaanderen, waar het aantal verkeersdoden met zowat een vijfde terugliep: van 141 naar 113. Op de Waalse wegen vielen nog 111 doden, tegenover 119 een jaar eerder (-6,7 procent). Enkel in het Brussels Gewest is het aantal verkeersdoden gestegen, maar in absolute cijfers gaat het wel maar om een beperkte stijging: van 4 naar 6.

Voorts daalde het aantal ongevallen waarbij een jonge bestuurder - 18 tot 24 jaar - bij betrokken waren met 11 procent. Daarnaast waren er in de weekends nog eens twaalf verkeersdoden minder te betreuren dan in dezelfde periode vorig jaar.

Zorgwekkende trends

Toch komen er nog altijd enkele zorgwekkende trends naar voren uit de verkeersbarometer van Vias. Zo is het aantal letselongevallen bij fietsers (+5,6 procent) en motorrijders (+8,6 procent) de afgelopen zes maanden opnieuw toegenomen. Ook bij de vrachtwagens (+3,7 procent) is weer sprake van een stijging van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel.

“Hartverwarmend nieuws”

Foto: BELGA

De opvallende daling van het aantal verkeersdoden is “ongelooflijk hartverwarmend nieuws”, zo zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “De nieuwe cijfers zijn voor mij een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg. Ik krijg vaak kritiek als ik met een onpopulaire maatregel kom, zoals de vele extra trajectcontroles of de hervorming van de rijopleiding. Maar de barometer geeft 28 verkeersdoden minder aan in Vlaanderen. Als ook maar een paar van die 28 mensen gered zijn door de nieuwe beleidskeuzes, dan is het alle kritiek waard geweest”, luidt het nog.

Ook de federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR) geeft aan tevreden te zijn over de tendens. “Maar het moet nog beter: in de eerste 6 maanden van het jaar, zijn er nog bijna 24.000 mensen gewond geraakt of gedood in ons verkeer. Dat zijn er meer dan 130 per dag.”

De federale mobiliteitsminister hoopt dat de aangekondigde invoering van het alcoholslot, voor veroordeelde bestuurders die met minstens 1,8 promille alcohol promille achter het stuur gepakt werden, mee zal kunnen bijdragen tot de verdere daling. De minister hoopt dat die maatregel tegen eind dit jaar kan worden ingevoerd.