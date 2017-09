Eden Hazard is BACK: Rode Duivel dribbelt Chelsea-ploegmaats helemaal gek op training

Een wedstrijd starten deed Eden Hazard dit seizoen nog niet bij Chelsea. De Rode Duivel herstelde van een zware enkelblessure en maakte pas eind augustus zijn wederoptreden tijdens de interland tegen Gibraltar. Sindsdien viel Hazard bij de nationale ploeg in tegen Griekenland, en bij Chelsea tegen Leicester City en Qarabag. De Blues treffen zondag Arsenal in een onvervalste Engelse topper en Hazard lijkt weer helemaal de oude. Hij plaatste op zijn Instagram-account namelijk een video met trainingsbeelden. Daarop is te zien hoe hij zijn ploegmaats helemaal gek dribbelt. Welkom terug Eden!

Having fun, a few skills for you to enjoy!! #cfc Een bericht gedeeld door Eden Hazard (@hazardeden_10) op 14 Sep 2017 om 11:31 PDT