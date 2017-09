Gluren bij BV's: Natalia geniet topless van de zon

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Natalia had enkele dagen vrij op Ibiza en genoot van de zon. Topless. "Telling this to myself every now and then. Always something to do... but not now', schrijft ze erbij.

Een bericht gedeeld door Natalia Druyts (@nataliamusic) op 11 Sep 2017 om 9:46 PDT



Siska Schoeters deelt een vertederend kiekje met haar kinderen en is vriendelijk voor haar rimpels. "Lach eens naar mijn rimpels", schrijft ze erbij.





Lach eens naar mijn rimpels. Een bericht gedeeld door siskaschoeters (@siskaschoeters) op 12 Sep 2017 om 8:27 PDT



Sky, het zoontje van Karen Damen is niet echt een mamaskindje. Al zegt zijn T-shirt van het label Une Histoire Belge van wel. "Bwah", scrhijft mama om dat te relativeren.

Bwah... ?? #unehistoirebelge Een bericht gedeeld door Karen Damen (@karendamen) op 15 Sep 2017 om 12:00 PDT



Presentatrice Dina Tersago kan elk moment bevallen, maar de baby wil nog niet komen. Eerder deze week bracht ze verslag uit van haar trip naar het ziekenhuis om aan de monitor te liggen. "Even aan de monitor. Just checking. Nog niet van plan om te komen precies", schrijft ze bij een kiekje.

Even aan de monitor. Just checking. Nog niet van plan om te komen precies ?? #hoogzwanger #voorallemomenten Een bericht gedeeld door Dina Tersago (@dina_tersago) op 11 Sep 2017 om 6:46 PDT



Actrice Hilde De Baerdemaeker heeft een perongelukselfie gemaakt en deelt die op Instagram, omdat ze het bijzonder grappig vindt. "Camera moest de andere kant op. Daar was iets keimooi: een uitzicht, een veld, bomen, de zon en een paar wolken. Ge had erbij moeten zijn, ge had het moeten zien, 't was echt prachtig... maar niet dus. Nu ziet ge mij ook nog ne keer", staat erbij geschreven.



Kobe Ilsen is momenteel in Hong Kong en is onder indruk van de hoge woontorens daar.

Reality check... #hongkong #ietsvooréén Een bericht gedeeld door Kobe Ilsen (@kobeilsen) op 13 Sep 2017 om 8:19 PDT



En Danira zit momenteel te ontspannen op Bali.

?? Een bericht gedeeld door Danira Boukhriss Terkessidis ? (@danira__bt) op 14 Sep 2017 om 8:43 PDT



Katja Retsin heeft voor de alleereerste keer een les pottenbakken gevolgd. En ze vond het geweldig, zo blijkt uit haar hashtags.



Presentatrice Evi Hanssen toont wat ze graag doet: middagdutjes tijdens een werkdag.