België krijgt klappen op UEFA-ranglijst maar er is (nog) geen reden tot paniek voor Europese tickets

Het Belgische voetbal wordt dit seizoen door slechts twee clubs vertegenwoordigd op het Europese toneel: Anderlecht in de Champions League en Zulte Waregem in de Europa League. Beiden verloren dan ook nog eens hun eerste match met ruime cijfers. Dat vertaalt zich dan ook in een erbarmelijke score op de UEFA-ranglijst.

We kennen het verhaal: AA Gent, Club Brugge en KV Oostende slaagden er deze zomer niet in om Europees voetbal af te dwingen via de voorrondes. Anderlecht en Zulte Waregem waren door titel- en bekerwinst rechtstreeks geplaatst voor de groepsfases van Champions League en Europa League. De pijnlijke balans: slechts twee op vijf Belgische clubs haalden dus Europa. De Brusselaars gingen vervolgens met 3-0 onderuit op het veld van Bayern, terwijl Essevee met 1-5 de boot in ging tegen Nice.

Dat alles leidt tot amper 1.200 punten voor de Belgische UEFA-coëfficiënt. Goed voor een totaal van 37.100 punten. Nog steeds goed voor een achtste plek op de ranglijst, maar in de top 20 doet geen enkel land slechter op dit moment. In de top 40 (op 55) doen zelfs amper twee landen het minder goed dit seizoen: IJsland (1.125) en Ierland (1.125). De enige grotere landen die enigszins in de buurt komen zijn Zwitserland (1.500) en Nederland (1.700).

Europese tickets

Tot en met de nummer twaalf op de ranglijst mag de kampioen rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League. Van de nummers zeven tot vijftien, de groep waarin België zit, mag de vice-kampioen naar de derde voorronde van de het kampioenenbal.

Tot en met de nummer dertien op de ranglijst mag de bekerwinnaar rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. De Belgische clubs die derde en vierde eindigen mogen momenteel naar de derde voorronde. Als ons land echter zou zakken naar de tiende plek (of verder) op de UEFA-ranglijst, moet de nummer vier al starten in de tweede voorronde.

Geen paniek

Is er reden tot paniek voor de toekomstige Europese tickets voor de Belgische clubs? Voorlopig niet. Ons land kan teren op de geweldige Europese campagne van vorig seizoen, toen er liefst 12.500 punten gescoord werden. Na dit seizoen vallen de punten van het seizoen 2013/14 weg, toen de Belgische clubs 6.400 punten scoorden. Minder dan de Oekraïense en Turkse, de twee competities die het grootste gevaar vormen voor de Belgische achtste plek.

Bovendien heeft België een voorlopig geruststellende voorsprong op beide landen. Ruim 1.000 punten op Oekraïne en bijna 6.000 op Turkije. Nederland volgt al op meer dan 8.000 punten achterstand, Griekenland op meer dan 10.000. In het slechtste geval wipt Oekraïne over ons land naar de achtste plek terwijl de drie Turkse clubs al serieus uit de hoek zullen moeten komen dit seizoen.

Voor volgend seizoen is er sowieso geen probleem, dan blijft de huidige situatie bestaan. Het is pas voor het seizoen 2019/2020 dat er eventueel wat zou kunnen veranderen aan het Europese toneel van de Belgische clubs. Al is het natuurlijk altijd beter om zoveel mogelijk clubs in Europa te hebben en er vooral sterk te presteren. Mocht België namelijk naar plek zeven (Portugal) kunnen springen, komt de kampioen in pot 1 van de Champions League-loting terecht, maar dat lijkt dus onwaarschijnlijk.