WAG van Duitse stervoetballer maakt het bont op Instagram en heeft rechtszaak aan haar been

Het gaat niet zo goed met Scarlett Gartmann, de bekende WAG van Duits international en Borussia Dortmund-ster Marco Reus. De 23-jarige schone moet voor de rechter verschijnen in verband met een heel aantal berichten op haar Instagram-account. Ze post namelijk regelmatig foto's met een opvallende horloge of juweel, zonder duidelijk te maken dat ze daarvoor betaald wordt. En dat is onwettig in Duitsland, ook al heeft Scarlett haar 'foutjes' reeds rechtgezet. De rechtszaak komt bovenop de zware knieblessure die manlief in mei opliep en hem al een tijdje aan de kant houdt.

Werbung | relaxing #sunday w/ @paul_hewitt ?? #paulhewitt #mermaid #mermaidline #getanchored Een bericht gedeeld door SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) op 10 Sep 2017 om 12:22 PDT

..???? Een bericht gedeeld door SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) op 20 Jul 2017 om 5:09 PDT

good night #peeps ?? || @pijo.photography #black Een bericht gedeeld door SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) op 22 Aug 2017 om 12:47 PDT

hello ???? Een bericht gedeeld door SCARLETT GARTMANN (@scarlettgartmann) op 9 Aug 2017 om 3:10 PDT

