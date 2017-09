Op deze muur in Brussel masturbeert sinds kort een vrouw

Brussel - In de buurt van het Klein Kasteeltje in Brussel is een nieuwe seksueel getinte muurschildering opgedoken. Dat meldt Bruzz. De tekening toont een masturberende vrouw.

Het is niet de eerste opvallende muurschildering in de hoofdstad. De voorbije maanden kreeg Brussel onder andere een penis-, penetratie- en anusmuur. Daarnaast verschenen ook muurschilderingen van een aan zijn voeten opgehangen, verminkte man een onthoofding in de stijl van Caravaggio.

De tekening wordt voorlopig niet verwijderd. ‘Zolang de muurschildering niet oproept tot haat of racisme, is er geen probleem’, zegt schepen voor cultuur Karine Lalieux (PS) van de stad Brussel aan BRUZZ en de RTBF. Enkel als de eigenaar van het gebouw dat wil, zal de tekening verwijderd worden.

Bruzz maakte ook een handig kaartje voor wie een tour wil maken langs alle controversiële kunstwerken in de stad.