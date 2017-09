Meunier onthult met welke ploeg hij FIFA speelt en deelt daarbij een tikje uit aan enkele collega Rode Duivels

Thomas Meunier heeft zich de voorbije maanden opgeworpen als de oplossing op rechtsback bij de Rode Duivels. Ook zijn prestaties bij PSG vallen op, hoewel hij niet altijd in de basis staat. Mogelijk is dat één van de redenen waarom hij niet altijd met de Franse topclub speelt op FIFA.

Op 29 september ligt FIFA 18 in de rekken, de nieuwste versie van het hyperpopulaire spel van EA Sports. In de weken voor de release was het traditioneel uitkijken naar de zogenaamde “player ratings”, de scores die bepalen hoe goed elke voetballer in het spel is. Meunier moest het stellen met 81, waarbij zijn fysiek aanzien wordt als zijn beste kwaliteit met 84 punten.

Misschien is Meunier ontevreden met zijn score of wil hij niet elke keer herinnerd worden aan de concurrentie van Dani Alves, maar met PSG spelen doet de Rode Duivel niet altijd op FIFA. Tijdens een interview met SFR Sport onthulde hij namelijk dat hij graag met een Engelse club speelt.

“Ja, met Manchester”, stelde Meunier. “Het echter Manchester, United dus. Ik ben altijd een fan geweest.” Zo, een steek richting het Manchester City van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany. En een tip voor de toekomst? Bij de Red Devils is rechtsback Antonio Valencia ondertussen 32 jaar terwijl Matteo Darmian geen vaste waarde is en meer op links wordt uitgespeeld.

Meunier toekomstig ploegmaat van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini? Als het leven zoals FIFA is, wie weet. “United is een geweldige ploeg. Zeker nu met Nemanja Matic, die ik graag naar Parijs had zien komen. Ze hebben ook een zeer goede coach en fantastische fans. Het is de perfecte club”, voegde Meunier er nog aan toe.