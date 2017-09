Smartphones zonder schermranden zijn helemaal hip, zeker nu ook de deze week voorgestelde iPhone X van Apple uitpakt met een randloos design. Naast de mooie, futuristische en premium look is het praktische voordeel dat het scherm groter kan zijn, terwijl het formaat van de telefoon gelijk blijft, of zelfs compacter wordt. Een overzicht van de nieuwe generatie smartphones.