Mignolet blijft de nummer één bij Liverpool, ook goed nieuws over Kompany en Hazard

Ook dit weekend zullen de Belgen in Engeland weer een hoofdrol spelen. Zo lijkt Eden Hazard stilaan helemaal fit, maar coach Antonio Conte wil nog geen risico nemen met zijn sterspeler. Jürgen Klopp bevestigde nogmaals dat Simon Mignolet zijn nummer één is bij Liverpool, ondanks het feit dat hij in de Champions League op de bank zat. Manchester City-coach Pep Guardiola had goed nieuws over Vincent Kompany, terwijl José Mourinho alweer met lof strooide naar Romelu Lukaku.

Mignolet nummer één

Bij Liverpool zat Simon Mignolet tijdens de Champions League-match tegen Sevilla op de bank. Maar coach Jürgen Klopp was op zijn persconferentie op vrijdag voor de match tegen Burnley duidelijk: “Simon blijft mijn nummer één. Natuurlijk speelt hij tegen Burnley. Op het einde van het seizoen zal Mignolet 85 of 87% van de matchen gespeeld hebben. Voor mij betekent dat dat hij mijn eerste doelman is. Maar ik moet ook een nummer twee en drie hebben bij de doelmannen. Als ze niet spelen, moeten we elk jaar een nieuwe doelman halen.”

Hazard bijna helemaal fit

Kampioen Chelsea speelt zondag de topper tegen Arsenal. Een cruciale match, maar coach Antonio Conte wilde vrijdag niet bevestigen of Eden Hazard in de basis zal staan. “Hij is wel bijna helemaal fit”, bevestigde de Italiaan. “Ons geduld loont dus, maar ik moet de beste beslissing voor de ploeg maken.” Het ziet er dus naar uit dat Hazard vanop de bank zal beginnen en zal invallen indien nodig. Zo blijft Hazard wachten op zijn eerste basisstek van het seizoen bij Chelsea. Dat Hazard bijna terug is, bleek ook op Instagram. Daar postte hij deze video waar hij zijn ploegmaats helemaal doldraaide.

De Spanjaard Alvaro Morata lijkt alweer de voorkeur te krijgen op Michy Batshuayi in de spits, ondanks de twee goals van Batsman tegen Qarabag. Morata scoorde al drie goals voor Chelsea, maar nog geen enkele met de voeten. “Het kan mij weinig schelen met welk lichaamsdeel hij scoort, als hij de netten maar vindt”, vertelde Conte al lachend. Geen Rode Duivel in de basis dus, al ging Batshuayi uitermate gemotiveerd trainen...

.@mbatshuayi was in high spirits heading out to training earlier today!pic.twitter.com/MOC9duwdlK — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 15, 2017

Kompany traint weer

Ook van Vincent Kompany kwam er goed nieuws op vrijdag. De wedstrijd van manchester City tegen Watford zaterdag komt te vroeg, maar volgens Pep Guardiola kan Kompany volgende woensdag zijn rentree maken in de bekerwedstrijd tegen West Brom. “Vincent trainde vandaag weer mee met ons. Ik denk dat hij in de komende dagen zijn rentree gaat maken op het veld.” Kompany viel geblesseerd uit bij de Rode Duivels na de wedstrijd tegen Gibraltar eind augustus, hij had last van overlast aan de kuit.

Lof voor Lukaku

Romelu Lukaku en Marouane Fellaini spelen zondag met Manchester United tegen hun ex-club Everton. Beide spelers worden aan de aftrap verwacht bij de Red Devils, Fellaini lijkt de logische vervanger van de geblesseerde Paul Pogba. Eerder deze week bevestigde Mourinho al dat de rijzige middenvelder een belangrijke speler was.

Maar vrijdag ging het toch vooral over Romelu Lukaku, die deze zomer voor 85 miljoen euro werd getransfereerd naar Old Trafford. “Hij is heel goed bezig en heeft de juiste verstandhouding met zijn ploegmaats. Hij heeft op het juiste moment in zijn carrière gekozen voor Manchester United.”