Vanhaezebrouck heeft goed nieuws over Thomas Foket: “Het is een plezier om hem zo bezig te zien”

Thomas Foket onderging deze zomer een hartoperatie. Hij zag zijn droomtransfer naar de Serie A in het water vallen en stond voor een lange revalidatie, maar Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck gaf op zijn persconferentie op vrijdag een hoopgevende update. “Het is een plezier om hem bezig te zien op training. Hij heeft een ongelofelijke drive om terug te komen.”

Foket heeft woensdag een test gedaan die eigenlijk heel goed was, gezien zijn toestand. Hij traint al heel veel mee met de groep, maar nu wachten we op verder groen licht van de cardiologen. En dan kan het wel eens heel snel gaan”, voorspelt de coach van Gent. “Het gaat goed vooruit en Thomas heeft een ongelofelijke drive om terug te komen. Het is een plezier om hem bezig te zien met de groep.”