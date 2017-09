Bestuur Anderlecht zal samenzitten met fans om sportieve beleid te verantwoorden

ANDERLECHT - Het bestuur van RSC Anderlecht zal binnenkort samenzitten met een “heel beperkte delegatie van vier of vijf vertegenwoordigers” van de supportersclubs van paars-wit. Dat heeft Frank Eeckhout, voorzitter van supportersclub Stamcafé in Sint-Lievens-Houtem en lid van het Anderlecht Fan Board, vrijdag bevestigd aan Belga. Op vraag van enkele supportersverenigingen zullen manager Herman Van Holsbeeck en operationeel manager Jo Van Biesbroeck vragen beantwoorden over het sportieve beleid van de landskampioen.

“Er is een vergadering gepland met Herman Van Holsbeeck en Jo Van Biesbroeck, maar de precieze datum moet nog vastgelegd worden. Die vraag komt niet van het Fan Board, maar van de supportersclubs zelf. De delegatie zal zowel de Franstalige als Nederlandstalige supporters van Anderlecht vertegenwoordigen”, zei Eeckhout, die zelf aan de tafel zal zitten.

Komende maandag (18u) staat de eerste van vijf Fan Board-meetings op het programma, maar het sportieve beleid van Anderlecht komt daar niet aan bod. “De supporters krijgen de kans om via het Fan Board vragen te stellen, maar alle vragen over de sportieve werking zullen eruit gefilterd worden. Het Fan Board is niet opgericht om het sportieve te bespreken. Alles wat het comfort en de organisatie voor de supporters betreft zal besproken worden: de ticketverkoop, de regeling omtrent verplaatsingen in de Champions League naar Parijs en Glasgow, enzovoort”, zei Eeckhout nog.