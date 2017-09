Cath Luyten openhartig over relatie met Frank Raes: “Tijdens de seks hoor ik zijn nieuwe hartklep sneller tikken”

Presentatrice Cath Luyten is zaterdagvoormiddag te gast in het radioprogramma Het Heilig Huis van Hanssen op Joe FM. Tijdens haar gesprek met Evi Hanssen is ze bijzonder openhartig over haar relatie met Frank Raes. Niet alleen over het grote leeftijdsverschil, maar ook over zijn hartoperatie van enkele jaren geleden.

“Hij is 63 en ik ben net 40 geworden”, zegt Cath Luyten. “Het gaat eigenlijk wonderwel, maar toen met Frank zijn hartoperatie dacht ik meteen: “Voilà, hier zullen we het hebben.” Want de mensen zeiden altijd dat ik niet moest trouwen met een oudere man. De angst is er wel nog na die hartoperatie.”

Cath vertelt emotioneel over het moment waarop ze te horen kreeg dat het niet goed ging met haar man. Maar dat houdt de twee vrouwen niet tegen om het nadien over het taboe ‘seks’ te hebben.

“Frank heeft nu een nieuwe hartklep van carbon en je hoort het getik wanneer de hartklep dicht gaat. Dus als wij seks hebben, hoor je die klep natuurlijk veel sneller gaan. Het is ook wel gemakkelijk, want dan weet je meteen dat je moet downsizen”, lacht Cath.

