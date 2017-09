Anderlecht stuurt Trebel als trouwe gezant van Weiler uit: “Onze coach verdient meer respect”

Anderlecht probeert aan slimme communicatie te doen. Ze organiseerden een persconferentie met Adrien Trebel (26), één van de spelers die wel nog 100 procent achter René Weiler staat en volledig meegaat in diens denkwijze. Weiler had zich geen betere advocaat kunnen inbeelden. “Onze coach verdient meer respect.”

Het moet heerlijk toeven zijn geweest op Anderlecht. Iedereen houdt er van René Weiler, alles draait er uitstekend en het is de boze buitenwereld die polemieken zoekt.

Dat was de boodschap die Adrien Trebel in petto had. En om meteen zo veel mogelijk mensen te bereiken werd zijn persconferentie - met perschef David Steegen naast hem - live uitgezonden op de Facebookpagina van de club.

“Ik begrijp de kritiek niet”, aldus Trebel. “En ik hou geen rekening met wat de pers schrijft. Jullie willen alleen maar schieten op de trainer of op één bepaalde speler.”

We twijfelen er niet aan dat dat Trebels eerlijke mening is. Wel zijn we ervan overtuigd dat zijn pleidooi er kwam op vraag van de club, net zoals Sven Kums zijn excuses na zijn rode kaart in Bayern. Sinds Anderlecht Adrien Trebel in januari uit het wespennest Standard haalde en Weiler zijn carrière rehabiliteerde is de liefde groot. De Zwitser moest de Fransman niet eens indoctrineren. Trebel is gewoon een werkende voetballer die niet per se de huisstijl van Anderlecht aanhangt. “De mensen eisen veel”, vervolgde hij. “Maar het huidige voetbal is niet meer het balletje mooi rondspelen en dribbelen. Dat bestaat niet meer. Nu moet je een hecht blok neerzetten, want wij moeten ons aanpassen aan het moderne spel. Echt waar, champagnevoetbal interesseert ons niet als we daarmee geen wedstrijden winnen. Wat ben je ermee als je dan geen drie punten pakt. Tegenwoordig kun je een partij ook winnen op een stilstaande fase.”

Foto: Photo News

Weiler had zich geen betere gezant kunnen voorstellen. Het zijn de kortzichtige media die te veeleisend zijn. “Ik vind dat onze coach meer respect verdient”, ging de Fransman voort. “Zeker tegenover coaches die nog niets bewezen hebben. Terwijl Weiler vorig jaar in België alles won wat er te winnen viel. Hij behaalde de titel, Champions League, werd trainer van het jaar en kuiste de kleedkamer uit. De coach ontslaan is geen oplossing. In Kortrijk spelen we zelfs niet voor hem, want iedereen steunt de trainer. Het is gewoon ambetant dat jullie hem zoeken.”

Zou die boodschap hetzelfde klinken als Anderlecht Sels, Obradovic, Bruno of zelfs Onyekuru... voor de media had gezet? We kunnen nog wel even doorgaan, hoor. Om nog maar te zwijgen over Kums.

“Sven moeten jullie gewoon gerust laten. Sinds zijn komst is er al heel wat te doen geweest rond hem, maar hij komt erbovenop. Als groep waren we na zijn rode kaart in Bayern ontgoocheld, maar Weiler heeft met hem gesproken zoals hij met alle anderen spreekt. Of ikzelf zou aanvaarden om opeens centrale verdediger te spelen? Direct. Ik speel natuurlijk liever als middenvelder, maar ik moet denken aan het collectief. Ik heb hier toch ook al als linksback gespeeld. De coach heeft altijd zijn argumenten.”

Brave jongen

Tja, dat de trainer altijd zijn (verbazende) beslissingen uitlegt, daar vingen wij toch andere geluiden over op, maar de propaganda was uitgezonden. Of de kritische fans dat slikken is een andere vraag. Zij vinden vooral dat niemand nog bang is van Anderlecht. “Ach, het stoort me dat we nu al afgerekend worden op de Belgische competitie”, besloot Trebel. “Oké, we zijn niet zo goed begonnen, maar nadat we kampioen werden speelt iedereen precies een WK-finale tegen ons. Daar moeten we ons nog meer op instellen. Tegen Bayern zag je toch opnieuw het Anderlecht van vorig jaar, hé. Met een goeie mentaliteit.”

Operatie opsmuk was na dik tien minuten voorbij. Als het nodig is, kan Anderlecht volgende week misschien Uros Spajic sturen. Ook een brave jongen.

Foto: Photo News

Foto: Photo News