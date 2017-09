Vader en zoon vonden gat in markt dat farma-industrie op haar kop zet: “We zijn gewoon slimmer dan de rest”

Ze hebben een fortuin vergaard met de handel in generische medicijnen, vader Leon (67) en zoon Stijn (42) Van Rompay. Maar ze ontdekten ook een ander gat in de markt: goedkope ­geneesmiddelen elders in Europa ­opkopen, herverpakken en in België doorverkopen. Grote farmabedrijven kunnen hun bloed drinken en hun ­businessmodel stoot op felle ­kritiek, maar vader en zoon bijten van zich af. Meer nog: ze genieten van het ­gevecht tegen Big Pharma.