500.000 tickets WK Voetbal weg op eerste verkoopdag

BRUSSEL - Veel Russen lijken zin te hebben in het wereldkampioenschap voetbal dat volgend jaar in hun land plaatsvindt. Op de eerste dag van de verkoop werden vrijdag 500.000 kaartjes verkocht, de meeste aan mensen uit Rusland.

Voor de finale op 15 juli in Moskou gingen 50.000 toegangsbewijzen de deur uit. De openingswedstrijd, die op 14 juni ook in het Luzhniki-stadion wordt afgewerkt, was goed voor 40.000 aanvragen.

Na Rusland kwam de meeste belangstelling voor tickets vrijdag van supporters uit Mexico, Argentinië, Brazilië, China, de Verenigde Staten, Colombia, Duitsland en Engeland, aldus de FIFA.

De WK-wedstrijden zijn verdeeld over twaalf stadions in elf steden, waaronder Moskou, Sint-Petersburg, Sotsji en Kazan.