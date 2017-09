Het verhaal achter deze foto: “Ik wou dat hij niet bestond, maar nu hoop ik dat iedereen hem ziet”

Toen natuurfotograaf Justin Hofman ging snorkelen voor de kust van het Indonesische eiland Sumbawa, wist hij niet wat hij zag. Plots kwam er een zeepaardje voorbij gezwommen met een wattenstaafje. “En het ergste is dat zoiets er elke dag gebeurt”, vertelt Hofman in The Verge.

De foto van Justin Hofman (33) is genomineerd voor de Wildlife Photographer of the Year-prijs van het Natuurhistorisch Museum in Londen. Hij werd vorig jaar gemaakt, maar nu krijgt hij pas de aandacht die hij echt verdient. Want voor Hofman is het veel meer dan zomaar een foto.

“Ik zou echt willen dat taferelen als dat niet elke dag voorkomen, maar het is wel het geval”, zegt hij in The Verge. “Ik breng heel wat tijd door onder het water in de hele wereld en overal zie ik afval en vuilnis.”

De Amerikaanse fotograaf is een expeditieleider op allerlei reizen, maar hij ligt toch vooral wakker van de vervuiling van het water. “Deelnemen aan deze wedstrijd geeft me eindelijk de kans om mijn boodschap met meer mensen te delen”, zegt hij. “De foto krijgt zoveel aandacht omdat hij aantrekt en afstoot op hetzelfde moment. Ik moet die prijs niet echt winnen, hoor, ik hoop vooral dat veel mensen stilstaan bij de problemen. Ik wou dat deze foto niet bestond, maar ik ben blij dat iedereen hem nu ziet.”