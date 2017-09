Van Aert en van der Poel zijn klaar voor weer een rondje alleenheerschappij: “Nys heeft 10 jaar lang alles gewonnen. Werd er toen gezeurd dat het saai was?”

Eind vorig seizoen hadden ze er even geen tijd en goesting meer voor. Te veel gedoe rond het WK, te veel op mekaars kop moeten kijken. Maar een milde zomer en een mislukte gezamenlijke aanval in de Ronde van Limburg later kan het weer. Een dubbelinterview met de twee renners die tot diep in januari opnieuw de wielerpagina’s in uw krant zullen vullen. Wout van Aert (23) en Mathieu van der Poel (22), exclusief vanuit Amerika. “We zijn allang niet meer kwaad, en zeker niet op mekaar.”