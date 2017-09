Onze man sprak in Parijs met Thomas Meunier: “Eden Hazard is even goed als Neymar”

Van alle transfers waarmee PSG een zomer geleden uitpakte, was Thomas Meunier de minst bekende, de op één na goedkoopste zelfs. Vandaag is de Rode Duivel de enige van de toenmalige aanwinsten die het heeft overleefd. En dat terwijl de Franse vicekampioen nooit sterker uit een dolle transferperiode is gekomen, met onder anderen Neymar en Mbappé. “Ik vind niet dat ik me als Belg minder moet voelen.”