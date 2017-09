Thomas Meunier: “Als Martinez weggaat, dan graag Preud’homme”

Ook in de kleedkamer van PSG gaan de Rode Duivels geregeld over de tongen. “Iedereen is het erover eens dat wij verder kunnen geraken dan de kwartfinales", vertelt Thomas Meunier. "Ik ben optimist. Met onze ploeg moeten wij ook de halve finales proberen te halen, al zijn Brazilië en Frankrijk mijn favorieten voor de wereldtitel in Rusland.”

Gevraagd of hij Michel Preud'homme niet mist, betreurt Meunier dat zijn ex-coach bij Club niet in een grote competitie aan de slag is. “De nationale ploeg zou voor hem het beste plan zijn. Mocht Martinez niet bijtekenen of vertrekken na het WK, dan moet Preud’homme overnemen. Ik heb nog nooit een slecht woord over Michel gezegd. Ik heb zelfs nog nooit een negatieve gedachte gehad over hem. Of je nu Ronaldinho of Jean-Pierre heet, hij maakt geen onderscheid als hij je op je nummer wil zetten.”

