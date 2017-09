Belgische ruimtespeurder is ‘Pionier van het Jaar: ”Binnen 25 jaar vinden we buitenaards leven”

Ruimtewetenschapper Julien De Wit (29) is door het ­prestigieuze ­Amerikaanse MIT Technology ­Review uitgeroepen tot ‘Pionier van het jaar’. De Wit, die mede-ontdekker is van drie planeten rond de ster Trappist waar leven ­mogelijk is, is gepassioneerd door de speurtocht naar buitenaards leven.

“Binnen de tien jaar vinden we een planeet met water en binnen de 25 jaar vinden we een planeet met tekenen van leven.” Daar is Julien De Wit rotsvast van overtuigd. Hoe dat leven er zal uitzien, daar heeft hij geen enkel idee van. Behalve dan dat het geen buitenaardse wezen zullen zijn zoals we ons in science­fictionfilms voorstellen. “Op zijn minst zullen dat sporen van biomassa zijn. Of zelfs intelligent leven, als we echt geluk hebben. Onze intelligentie is te ‘aards’ om ons te kunnen voorstellen hoe dat leven eruit zal zien”, zegt Julien De Wit. “Alles wat we weten over andere planeten, vertrekt van dat ene staaltje waarover we beschikken: ons eigen zonnestelsel en onze eigen planeet Aarde. Telkens als we nieuwe planeten ontdekken, botsen we op fenomenen die we totaal niet verwacht hadden.”

De Wit was begin dit jaar een van de mede-ontdekkers van zeven Aarde-achtige planeten rond dwergster Trappist, waarvan er drie in een levensvatbare zone cirkelen en waar mogelijk vloeibaar water voorhanden is. De persconferentie waarop het nieuws bekendgemaakt werd, bereikte drie miljard mensen en sprak zodanig tot de verbeelding dat het woord ‘exoplaneten’ dagen piekte op Google.

Julien De Wit was twee jaar eerder door zijn Luikse col­lega Michaël Gillon vanuit het wereldvermaarde Massachusetts Intitute for Technology in Boston weer naar België gehaald omdat hij al jarenlang – maar zonder resultaat – onderzoek deed naar bewoonbare planeten buiten ons zonnestelsel. En wat zijn Luikse collega’s met hun experimentele telescoop Trappist ontdekt hadden, strookte helemaal met de theoretische modellen die hij ontwikkeld had.

“Dit is waar wetenschap rond draait”, zei De Wit bij de voorstelling. “In Luik werkt men met een budget waar grote Amerikaanse onderzoekscentra mee lachen, maar de ontdekking zal over honderden jaren nog altijd in de geschiedenisboeken staan.”

De Wit, die in Toulouse voor vliegtuigingenieur en ruimtewetenschapper studeerde, is er zijn hele leven al van overtuigd dat er buitenaards leven is. “Alleen al in de Melkweg zijn er 200 miljard sterren. En er zijn 100 miljard sterrenstelsels. Het zou wel zeer pessimistisch en arrogant zijn om te veronderstellen dat onze zon de enige ster is die planeten heeft voortgebracht waarop leven kan ontstaan.”