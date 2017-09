Vlaamse Manon (18) schrijft emotionele brief over haar ‘buitengewone’ broer: “Ik groei op en word ouder, maar Guy zal dat nooit echt helemaal doen”

Westerlo / Zoerle-Parwijs - “Ik groei op en word ouder, maar ik had al snel begrepen dat Guy dat nooit echt helemaal zou doen. Hij zou op zijn eigen manier groeien. Door naar een school te gaan waar ze specifiek zouden zoeken naar dingen die hij nodig heeft voor later.” Aan het woord is Manon Steurs uit Zoerle-Parwijs. Zij schreef onlangs een emotionele brief over haar broer Guy. Een brief die iedereen ervan moet overtuigen hoe belangrijk buitengewoon onderwijs is voor kinderen zoals haar broer. ‘Buitengewone’ kinderen.

Haar innemende tekst schreef Manon Steurs (18) voor de website Inclusief Buitengewoon, een platform voor ouders van kinderen in het Buitengewoon Onderwijs. Zij delen er hun persoonlijke ervaringen, maar ook hun grootste zorgen. Eén van die zorgen is het veelbesproken M-decreet.

Het doel daarvan: meer leerlingen in het gewoon onderwijs school laten lopen en dus minder leerlingen naar scholen voor buitengewoon onderwijs verwijzen. Hoewel de minister van Onderwijs altijd heeft benadrukt dat het niet de bedoeling is om het buitengewoon onderwijs zomaar te laten verdwijnen, blijft de ongerustheid groot.

Ook bij Manon. “Inclusief onderwijs is helemaal geen optie voor mijn broer Guy”, vertelt ze aan onze redactie. “Integratie in het gewone onderwijs is niet voor iedereen haalbaar. Jongeren zoals mijn broer kunnen daarin helemaal niet mee. En je kunt ze niet voor altijd in het eerste leerjaar laten beginnen, hé. Nu heeft hij vrienden die allemaal hetzelfde kunnen. Hij wordt omringd door mensen die hem accepteren en begrijpen. Daarom hoop ik dat het onderwijs blijft zoals het nu is. Dat het buitengewoon onderwijs nooit verdwijnt.”

Om het belang daarvan te benadrukken, schreef ze deze emotionele brief:

“Mijn naam is Manon, ik ben bijna achttien jaar. Mijn anderhalf jaar jongere broer Guy zit in een rolstoel en heeft een mentale achterstand. Hij is geboren met een stofwisselingsziekte. Ongeneeslijk en niet te behandelen.”

“Ik had het evengoed kunnen zijn. Vic, mijn andere broer, had het net zo goed kunnen zijn. Voor hetzelfde geld waren we allemaal ‘gewoon’. Maar het is niet zo. Slechts één van ons drie is ‘buitengewoon’. ‘Buitengewoon’ bijzonder, ‘buitengewoon’ vrolijk, ‘buitengewoon’ lief, ‘buitengewoon’ actief, ‘buitengewoon’ zotjes, ‘buitengewoon’ anders dan al de rest. En voor ons toch zo normaal. Mijn leven zonder mijn ‘buitengewone’ broer zou niet hetzelfde zijn.”

“Ik weet nog goed hoe Guy in het midden van de living op een matras lag met een rode overtrek, met allemaal babyspeelgoed om hem heen. Al was hij duidelijk geen baby meer, hij kon nog steeds niet stappen. Voor mij was dat zeer normaal. Sommige kinderen zijn nu eenmaal anders. Ik denk dat het voor mij altijd zeer gewoon geweest is dat ons Guyke voor altijd klein zou blijven. Ik groei op en word ouder, maar Guy zal dat nooit echt helemaal doen, had ik al snel begrepen.”

Foto: Manon Steurs

“Guy zou op zijn eigen manier groeien. Door naar een andere school te gaan waar ze specifiek zouden zoeken naar dingen die hij leuk vindt en dingen die hij kan leren, dingen die hij nodig heeft voor later. Praktische dingen zoals kleren aan- en uitdoen, knippen, plakken, spreken, creatief bezig zijn om zo zijn zintuigen te prikkelen. Ergens ben ik altijd een beetje jaloers geweest op Guy. Hij ging naar een school waar je nooit huiswerk moest maken, ze speelden heel de dag, ze knutselden... Zijn ‘speciale’ school was gewoonweg een droom voor elk kind.”

“Het is op die school dat Guy groeide tot de pracht van een zestienjarige jongen die kan lezen, die met de computer kan werken en spelen, waardoor hij nu zelf zijn kleren kan uitdoen, waardoor hij de dagen van de week kent en de seizoenen... Op die school hebben ze echt gekeken naar wat Guy nodig had voor later, naar wat er handig zou zijn. Voor hem, maar ook voor ons.”

“Guy is op vele vlakken een ‘buitengewoon’ bijzondere jongen, die de dingen een beetje anders heeft geleerd dan ik. Hij zal nooit de stelling van Pythagoras kunnen oplossen, want zelfs vijf plus twee is voor hem al verdomd ingewikkeld. Maar hij gaat wel graag mee naar de winkel en doet met plezier een poging om uit te rekenen hoeveel iets gaat kosten.”

“Nederlands vindt hij al moeilijk genoeg, dus Frans, Engels of Duits leren zit er voor hem niet in. Lezen daarentegen kan hij wel en dat doet hij dan ook maar al te graag. Alle soorten boeken, zolang ze niet te moeilijk zijn, vindt hij leuk om te lezen: leesboeken, stripverhalen, moppenboeken...”

“De klok lezen is nog steeds een even grote ramp als voorheen. Maar heeft hij dat echt nodig? Guy leeft in het hier en het nu, zo vrolijk als het maar kan, want hij heeft geen reden om het niet te zijn.”

“Dat hij niet echt geschiedenis kent, maakt voor hem geen verschil: Karrewiet vertelt hem precies wat hij moet weten. Hij kent de seizoenen. Waarom die er zijn, weet hij niet. Dat doet er ook niet toe. Maar als de herfst begint en de blaadjes van de bomen vallen, dan gaat Guy ze maar al te graag oprapen.”

“Er zijn zoveel dingen die hij niet kan en die hij waarschijnlijk nooit gaat kunnen. Maar ik ben blij met wat hij wel kan. Daarom kunnen wij nu vanalles doen zoals gezelschapsspelletjes spelen en op restaurant gaan. Het feit dat hij dat allemaal kan en weet, komt doordat hij naar het ‘buitengewoon’ onderwijs is gegaan. Waar ze op een ‘buitengewone’ manier hem dingen hebben geleerd, op maat van waar hij op dat moment toe in staat was.”

“Het ‘buitengewoon’ onderwijs is er voor ‘buitengewone’ kinderen die een beetje anders zijn dan de anderen, zoals mijn lieve broer. Maar allemaal hetzelfde is ook saai, niet?”