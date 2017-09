OCMW-directeur verduisterde honderdduizenden euro’s die voor leefloners bedoeld waren

Torhout - 475.000 euro. Zo veel heeft de joviale en onberispelijke OCMW-directeur Dirk S. (64) verduisterd bij het OCMW van ­Torhout. Na één jaar onderzoek heeft de overheid de fraude die in 2016 uitkwam, eindelijk becijferd. Volgens kennissen heeft hij het geld uitgegeven aan “drank en vrouwen”. “Maar hij heeft er ook ­gewoon zijn tv- en telefoniefacturen mee betaald.”

Dirk S., directeur van het Sociaal Huis bij het OCMW van Torhout, had een onberispelijke reputatie. Maar dat veranderde helemaal toen hij een jaar geleden even afwezig was en een medewerkster een blik op de rekeningen wierp. Wat bleek? Dirk S. versluisde al vijftien jaar OCMW-geld naar zijn eigen rekening. De zaak leidde tot een kleine aardschok in de West-Vlaamse gemeente. “Iedereen kende Dirk als een eerlijke, joviale collega. We hebben gehuild toen die onfrisse zaak aan het licht kwam”, klonk het bij de medewerkers.

En toen werd nog gedacht dat de fraude meeviel. Maar na een audit die vrijdag gecommuniceerd werd, is Torhout écht in shock. Dirk S. zou in totaal 475.000 euro van het OCMW doorgesluisd hebben naar zijn eigen rekening. Het grootste deel door valse sociale verslagen te maken over mensen die ‘zogezegd’ een uitkering nodig hadden. De betrokkenen wisten zelf van niets. Ook verzweeg hij adreswijzigingen zodat hij geld kon blijven ‘uitkeren’.

En Dirk S. ontvreemdde in die periode ook zo’n 80.000 euro van twee leefloners. Hij hield steeds een deel van het geld voor de twee in. De twee slachtoffers zouden volgens het stadsbestuur “mensen zijn die zich in een heel kwetsbare positie bevinden”.

Waar Dirk S. het geld aan besteed heeft, is niet geheel duidelijk. Volgens welingelichte bronnen betaalde de directeur er zijn maandelijkse tv- en telefoniefacturen mee. Maar het grootste deel zou hij besteed hebben aan “vrouwen en drank”.

Geld recupereren

Directeur Dirk S., die op één jaar van zijn pensioen staat, zal straks wellicht ontslagen worden. Het stadsbestuur van Torhout liet weten “geschokt te zijn door de fraude van de medewerker”. “Maar we zullen alles in het werk stellen om al het geld te recupereren bij de verdachte, tot de laatste euro”, zegt waarnemend burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). Daarnaast loopt er ook nog een strafonderzoek bij het parket en riskeert de verdachte een gevangenisstraf.

Dirk S., die in Ieper woont, gaf vrijdag niet thuis. Hij reageerde eerder wel in de lokale Krant van West-Vlaanderen. “Ik schaam me diep. Het is verfoeilijk wat ik heb gedaan. Al kan ik geen antwoord geven op de vraag waarom ik het deed.” Hij meldde toen nog dat hij niet wist hoeveel hij in die vijftien jaar gefraudeerd had. “Dat varieerde van maand tot maand.”

De man gaf de feiten ook allemaal toe. “Ik ben zo. Het ligt niet in mijn natuur om oneerlijk te zijn. Ik heb in mijn periode bij het OCMW ook veel goed gedaan. Jammer dat dat nu overschaduwd wordt.”