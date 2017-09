Het begint met een haatbericht op Facebook en eindigt met zelfmoord

“Hou je bek en snij je keel open.” Online pesterijen eindigen niet zelden in een bevel om zelfmoord te plegen. “Een zeer onrustwekkende evolutie”, zegt onderzoeker David Hublé (foto). Hij pleit ervoor om aanzetten tot zelfdoding strafbaar te maken. “Andere landen doen het al, maar bij ons is het een hiaat in onze wetgeving.”